德米納爾直落2退瓦林卡　連5年鹿特丹8強追平費德勒神紀錄

德米納爾（Alex de Minaur）。（圖／路透）



記者胡冠辰／綜合報導

ATP500等級的鹿特丹公開賽持續進行，頭號種子德米納爾（Alex de Minaur）12日深夜以6比4、6比2擊敗2015年冠軍瓦林卡（Stan Wawrinka），連續5年闖進8強，追平「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer）在此締造的連續5年晉級8強紀錄。

地主好手范德尚舒普（Botic van de Zandschulp）則以直落二淘汰西西帕斯（Stefanos Tsitsipas），首度挺進鹿特丹8強。

Stefanos Tsitsipas。（圖／路透）



德米納爾本屆狀態火燙，面對持外卡參賽、現年40歲的瓦林卡展現壓制力，憑藉穩定底線抽擊頻頻迫使對手失誤，全場掌握節奏，最終僅花不到90分鐘收下勝利，也將雙方ATP對戰紀錄改寫為2勝0負。

德米納爾近兩屆都在鹿特丹闖進決賽，本季在ATP500等級賽事已累積15勝，為本屆參賽球員最多；自2023年以來，他在ATP500賽事累積50勝，並曾於阿卡普爾科（2023、2024）與華盛頓（2025）奪冠，此番再度闖進8強，他也追平3屆賽會冠軍費德勒保持的連5年晉級8強紀錄。

談到為何總能在鹿特丹打出好表現，德米納爾表示：「我認為這些年來情況其實一直在改變，每一年來到這裡，比賽條件都有些不同；場地稍微慢一些，球也有點不同，所以我想我只是做得很好地去適應，我不認為這裡有太多球員感到非常舒適，所以重點就是找到方法，而這正是我擅長的地方。」

力拚在鹿特丹首度奪冠的德米納爾，8強將對上地主希望范德尚舒普；後者以6比4、7比6（4）擊敗2022年亞軍西西帕斯，生涯首度在鹿特丹闖進8強，也成為第4位打進該賽事8強的現役荷蘭球員。