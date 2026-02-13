唐西奇預計明星賽後復出　主帥談他「融入洛杉磯」

▲唐西奇預計全明星賽後回歸賽場。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

洛杉磯湖人球星唐西奇（Luka Dončić）的傷勢恢復進度傳出正面消息，湖人總教練瑞迪克（JJ Redick）今（13）日透露，唐西奇的腿後肌傷勢復原情況良好，預計將在全明星周末後回歸賽場。

唐西奇是在上周對費城七六人的比賽下半場因腿後肌不適退場，此後持續缺陣。

瑞迪克今日在球隊迎戰達拉斯獨行俠前受訪表示，「他（唐西奇）的恢復進展得非常好，我想他自己有一部分希望能趁著休賽空檔回歸，但我們必須對軟組織傷勢保持謹慎。」

他接著說，「我們之前對里夫斯（Austin Reaves）也是這樣處理，你們也看到威廉森（Jalen Williams）復出後的狀況，我們對讓他暫時休戰的決定感到安心，他應該能在全明星之後準備好出賽。」

至於唐西奇是否會參與全明星賽，瑞迪克則笑稱這不在他的決策範圍內。不過唐西奇在對獨行俠賽前仍曾現身球場進行熱身訓練，儘管最終被列為缺陣名單。

此外，唐西奇也積極融入洛杉磯社群，在全明星周期間規劃球迷互動活動，瑞迪克表示，「對一名球星而言，那真的很重要，你很清楚他與達拉斯這座城市以及全球獨行俠球迷之間建立的連結，而自從來到這裡，他也擁抱了洛杉磯。」

瑞迪克繼續說道，「火災發生時他甚至還沒來到這裡，但他立刻為賑災捐款，他做了很多事，不論是為球迷還是為球隊，我認為他很享受這一切。」

數據方面，唐西奇本季為湖人出賽42場，場均上場超過35分鐘，繳出32.8分、7.8籃板、8.6助攻、1.5抄截，投籃命中率47.3%、三分命中率34.5%、罰球命中率78.1%，並以場均10.9次罰球出手位居聯盟之首。