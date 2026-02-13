運動雲

WBC打者排名出爐　大谷翔平第1、賈吉第2引數據質疑

▲賈吉、大谷翔平出席頒獎典禮。（圖／IG:MLB）

▲賈吉、大谷翔平。（圖／MLB官方IG）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

隨著3月世界棒球經典賽（WBC）即將開打，《FOX Sports》今（13）日公布參賽打者排名，日本隊巨星大谷翔平名列第1，不過榜單出爐後隨即掀起討論，美國數據公司提出不同觀點，質疑排名依據。

《FOX Sports》透過官方X公布前10名名單，上季幫助洛杉磯道奇完成世界大賽連霸的大谷高居榜首，第2名為本屆美國隊隊長、紐約洋基法官賈吉（Aaron Judge），第3名則是小惠特（Bobby Witt Jr.）。

報導分析指出，若大谷能重現上季健康狀態下的「二刀流」身手，他依舊是當今棒壇最具全面性的選手，即便單看打擊表現，他前一季締造單季「50轟50盜」的歷史里程碑，展現力量與速度兼具的罕見天賦。

大谷擁有頂尖長打能力，尤其擅長將高角度球路拉出牆外，上季在國聯多項進攻數據名列前茅，生涯累積4座MVP獎項，無論投球或打擊都具備改變戰局的能力。

至於排名第2的賈吉，評價同樣極高，分析認為，要在他的技術層面找出明顯弱點並不容易，自2017年完成菜鳥完整球季以來，他長期維持頂尖火力，是投手群難以迴避的威脅。

近年來賈吉多次拿下美聯MVP，並曾有4個賽季達成50轟以上、2個賽季WAR突破10的高峰成績，除了長打輸出，他在上壘率、長打率、OPS與OPS+等關鍵指標上亦長期位居聯盟前段班，同時兼具穩定的右外野防守價值。

不過，美國數據公司《Codify Baseball》則從進階數據角度提出不同聲音，他們透過官方X回應指出，「賈吉在過去5年間的OPS+為196，大谷翔平在MLB任何一個賽季中，OPS+從未達到196。」以OPS+（以聯盟平均100為基準的進攻傑出度指標）為依據，強調賈吉在純打擊數據上的壓倒性表現。

關鍵字： 2026WBC2026WBC日韓MLB大谷翔平賈吉

