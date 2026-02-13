啤酒事件成導火線？費城人釋出卡斯提亞諾斯　關係破裂內幕曝光

記者王真魚／綜合報導

費城費城人與外野手卡斯提亞諾斯（Nick Castellanos）正式分道揚鑣，背後導火線也隨之浮上檯面。事實上，雙方關係早在去年6月「啤酒事件」前就已出現裂痕，而該起事件，成為壓垮駱駝的最後一根稻草。

根據美媒披露，卡斯提亞諾斯與球團、教練團之間的緊張關係，在去年6月邁阿密作客馬林魚期間徹底爆發。當時費城人在第8局仍以3比1領先，總教練湯姆森（Rob Thomson）基於防守考量，將卡斯提亞諾斯換下場。值得一提的是，卡斯提亞諾斯上季防守數據不佳，外野防守貢獻值（OAA）為負12，並列聯盟外野手最差。

這次換人決定引發卡斯提亞諾斯強烈不滿。賽後，他不僅將一罐啤酒帶進休息室，還被多名消息人士指出，曾在休息室內激烈質問湯姆森與教練團，質疑對方是否具備足夠的大聯盟資歷來決定將他換下。

卡斯提亞諾斯事後也在自己發布的公開信中坦承，確實在被換下後帶著啤酒進入休息室，並寫道：「我坐在Rob旁邊，直接告訴他，某些地方過於放任、某些地方又過於嚴格，並不利於我們贏球。」他也提到，隊友與教練肯卓克（Howie Kendrick）及時將啤酒從他手中拿走，避免事態進一步失控。

事件發生後，卡斯提亞諾斯與湯姆森、球團營運總裁唐布羅夫斯基（Dave Dombrowski）進行會談，並為情緒失控道歉。不過，裂痕已難以修補，他隔天即遭到板凳處理，後續更被安排與另一名外野手輪流先發，角色明顯降級。

唐布羅夫斯基受訪時坦言，釋出卡斯提亞諾斯並非單一事件所致，而是長期累積的結果，「有時候每天相處下來，事情就是行不通了，這不一定只是一件事。」他也直言，球團認為「換個環境，對彼此都是最好的選擇」。

事實上，費城人已連續兩個休賽季嘗試交易卡斯提亞諾斯，但始終乏人問津，最終選擇直接釋出。儘管合約仍剩1年、價值2000萬美元（約新台幣6.3億），費城人仍願意「付錢請他離開」。

數據方面，卡斯提亞諾斯上季出賽繳出打擊率2成50、17轟、72分打點，OPS為0.694；效力費城人4季累計OPS為0.732，整體攻擊表現僅屬聯盟平均水準，防守評價則持續墊底。

多姆布羅斯基最後表示，雙方在季後並未嘗試修復關係，「有時候你必須承認，這樣下去不會成功。」費城人也已提前布局，去年12月以1年1000萬美元簽下外野手賈西亞（Adolis García）作為接替人選。

至於卡斯提亞諾斯本人，則在公開信中向球團、隊友與球迷致謝，並寫下：「我熱愛這項運動，熱愛當隊友，也渴望勝利。我會從這次經驗中學習。」