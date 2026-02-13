運動雲

>

NBA重罰「擺爛」！開鍘爵士、溜馬　席爾佛警告：破壞誠信

▲席亞康（Pascal Siakam）。（圖／路透）

▲席亞康（Pascal Siakam）。（圖／路透）

記者胡冠辰／綜合報導

NBA今（13日）宣布，對猶他爵士開罰50萬美元、印第安那溜馬罰款10萬美元，原因是兩隊近期比賽中讓健康球員提前休兵或未出賽，引發外界對「擺爛」操作、刻意爭取較佳選秀順位的質疑；聯盟強調，任何將選秀順位置於勝負之上的行為，都將損害比賽誠信。

聯盟總裁席爾佛（Adam Silver）在聲明中嚴正表示：「這種公然將選秀順位優先於贏球的行為，破壞了NBA競爭的基礎，我們將對任何進一步損害比賽誠信的行動作出相應回應。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

他也補充指出：「此外，我們正與競賽委員會與董事會合作，研擬更多措施，徹底杜絕這類行為。」

聯盟說明，爵士的罰款與2月8日對奧蘭多魔術以及2月10日對邁阿密熱火的比賽有關，爵士在對魔術以117比120落敗，對熱火則以115比111獲勝。

▲馬卡南（Lauri Markkanen）。（圖／路透）

▲馬卡南（Lauri Markkanen）。（圖／路透）

根據聯盟調查，爵士在上述兩戰第4節讓主力球星馬卡南（Lauri Markkanen）與傑克森（Jaren Jackson Jr.）坐板凳，儘管兩人身體狀況並無法定醫療限制，且當時比賽勝負仍未明朗。

聯盟指出，這些球員「在身體狀況允許的情況下原本可以繼續出賽，而當時比賽結果仍存在不確定性」，因此裁定球隊違反相關規範。

爵士老闆史密斯（Ryan Smith）在聯盟公布處分後於社群媒體發聲，語帶諷刺表示：「同意不同意…而且我們在邁阿密那場還贏球，卻被罰款？這還真合理。」

至於溜馬則是在2月4日對爵士一戰違反球員出賽政策；聯盟調查指出，溜馬當家球星席亞康（Pascal Siakam）與另外兩名先發球員當場未出賽，但依照聯盟醫療標準，其實具備上場條件。

聯盟說明：「調查顯示，這些球員依據政策中的醫療標準原本可以出賽，包括以減少上場時間的方式上場；或者球隊也可以選擇在其他場次安排球員休兵，以更符合政策規定。」因此聯盟對溜馬祭出10萬美元罰款。

本季擺爛話題之所以再度升溫，與2026年選秀潛在「狀元大年」有關；外界普遍看好彼得森（Darryn Peterson）、迪班薩（AJ Dybantsa）與布瑟（Cameron Boozer）三名新星，成為爭奪狀元籤的熱門人選。

目前溜馬戰績15勝40敗、爵士18勝37敗，皆名列聯盟倒數前6，處於爭取高順位選秀籤的區段。

關鍵字： NBA、猶他爵士、印第安那溜馬

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／運動幣中籤號碼出爐　60萬人可領500元！領取方式一次看

快訊／運動幣中籤號碼出爐　60萬人可領500元！領取方式一次看

快訊／蔣少宏、吳念庭兩隻關鍵高飛犧牲打　中華隊練習賽3比2奪勝

快訊／蔣少宏、吳念庭兩隻關鍵高飛犧牲打　中華隊練習賽3比2奪勝

快訊／經典賽中華隊先發「10棒」出爐　練習賽首戰交手台鋼雄鷹！

快訊／經典賽中華隊先發「10棒」出爐　練習賽首戰交手台鋼雄鷹！

「日本羽球女將」志田千陽宣布退社　IG發文親揭離隊決定

「日本羽球女將」志田千陽宣布退社　IG發文親揭離隊決定

國家隊17號讓給費仔自己披20號　陳冠宇：這可能是我最後一次...

國家隊17號讓給費仔自己披20號　陳冠宇：這可能是我最後一次...

道奇續簽蒙西！再迎回Kiké、送走後援左投班達

道奇續簽蒙西！再迎回Kiké、送走後援左投班達

WBC投手名單沒選王彥程、帶入張峻瑋　曾豪駒揭取捨關鍵

WBC投手名單沒選王彥程、帶入張峻瑋　曾豪駒揭取捨關鍵

大聯盟新規定！防止「偷球種」　一、三壘教練投球前不得離開

大聯盟新規定！防止「偷球種」　一、三壘教練投球前不得離開

兄弟補強教練團！余文彬掌投手養成　大都會體系賀克托助攻捕手防線

兄弟補強教練團！余文彬掌投手養成　大都會體系賀克托助攻捕手防線

中華隊未登錄預備投手名單　曾總今解釋原因：基本上不會更動

中華隊未登錄預備投手名單　曾總今解釋原因：基本上不會更動

【歐告命懸一線】誤食毒餌倒地狂吐　疑鄰居多次下手！

熱門新聞

快訊／運動幣中籤號碼出爐　60萬人可領500元！領取方式一次看

快訊／蔣少宏、吳念庭兩隻關鍵高飛犧牲打　中華隊練習賽3比2奪勝

快訊／經典賽中華隊先發「10棒」出爐　練習賽首戰交手台鋼雄鷹！

「日本羽球女將」志田千陽宣布退社　IG發文親揭離隊決定

國家隊17號讓給費仔自己披20號　陳冠宇：這可能是我最後一次...

道奇續簽蒙西！再迎回Kiké、送走後援左投班達

讀者回應

﻿

熱門新聞

1快訊／運動幣中籤號碼出爐　60萬人可領500元！

2蔣少宏、吳念庭高飛犧牲打　中華隊獵鷹

3交手雄鷹！經典賽中華隊先發出爐

4「日本羽球女將」志田千陽宣布退社

517號讓給費仔　陳冠宇這次穿20號

最新新聞

1味全龍嗨翻2026台北燈節

2碰女性臀部？樂天巨人來台涉性騷疑雲

3蔣少宏、吳念庭高飛犧牲打　中華隊獵鷹

46天3戰　越野滑雪余睿迎冬奧50公里

51960世界大賽功臣　海盜傳奇享壽97歲

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

又唱又跳齊揮兩韓統一旗韓 百人啦啦隊比奪金選手吸睛

黃玉霖全運會竟「提前慶祝」　0.03秒之差丟金被隊友逆轉

史上僅12人的超狂紀錄！　鄭兆村91公尺36勇摘金牌

古林睿煬紅白戰專心測試球種備戰經典賽　WBC用球適應中

粉絲扮專輯封面　GD嚇出表情包:是我嗎?

連續三年尾牙抽到最小獎 Lulu靠唱歌募款XD

【老闆神救援】女童誤吞彈珠臉發白　台東民宿老闆哈姆立克搶回一命

【千鈞一髮】急救技術員被食物噎到！　他冷靜運用「座椅」自救

【輪家懶得走？】阿北腳踩電動獨輪車 路上花式推輪椅！警開罰
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366