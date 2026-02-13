NBA重罰「擺爛」！開鍘爵士、溜馬　席爾佛警告：破壞誠信

▲席亞康（Pascal Siakam）。（圖／路透）



記者胡冠辰／綜合報導

NBA今（13日）宣布，對猶他爵士開罰50萬美元、印第安那溜馬罰款10萬美元，原因是兩隊近期比賽中讓健康球員提前休兵或未出賽，引發外界對「擺爛」操作、刻意爭取較佳選秀順位的質疑；聯盟強調，任何將選秀順位置於勝負之上的行為，都將損害比賽誠信。

聯盟總裁席爾佛（Adam Silver）在聲明中嚴正表示：「這種公然將選秀順位優先於贏球的行為，破壞了NBA競爭的基礎，我們將對任何進一步損害比賽誠信的行動作出相應回應。」

他也補充指出：「此外，我們正與競賽委員會與董事會合作，研擬更多措施，徹底杜絕這類行為。」

聯盟說明，爵士的罰款與2月8日對奧蘭多魔術以及2月10日對邁阿密熱火的比賽有關，爵士在對魔術以117比120落敗，對熱火則以115比111獲勝。

馬卡南（Lauri Markkanen）。（圖／路透）



根據聯盟調查，爵士在上述兩戰第4節讓主力球星馬卡南（Lauri Markkanen）與傑克森（Jaren Jackson Jr.）坐板凳，儘管兩人身體狀況並無法定醫療限制，且當時比賽勝負仍未明朗。

聯盟指出，這些球員「在身體狀況允許的情況下原本可以繼續出賽，而當時比賽結果仍存在不確定性」，因此裁定球隊違反相關規範。

爵士老闆史密斯（Ryan Smith）在聯盟公布處分後於社群媒體發聲，語帶諷刺表示：「同意不同意…而且我們在邁阿密那場還贏球，卻被罰款？這還真合理。」

至於溜馬則是在2月4日對爵士一戰違反球員出賽政策；聯盟調查指出，溜馬當家球星席亞康（Pascal Siakam）與另外兩名先發球員當場未出賽，但依照聯盟醫療標準，其實具備上場條件。

聯盟說明：「調查顯示，這些球員依據政策中的醫療標準原本可以出賽，包括以減少上場時間的方式上場；或者球隊也可以選擇在其他場次安排球員休兵，以更符合政策規定。」因此聯盟對溜馬祭出10萬美元罰款。

本季擺爛話題之所以再度升溫，與2026年選秀潛在「狀元大年」有關；外界普遍看好彼得森（Darryn Peterson）、迪班薩（AJ Dybantsa）與布瑟（Cameron Boozer）三名新星，成為爭奪狀元籤的熱門人選。

目前溜馬戰績15勝40敗、爵士18勝37敗，皆名列聯盟倒數前6，處於爭取高順位選秀籤的區段。