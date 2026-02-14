永田颯太郎超融入「金鷲台灣團」　有感陳傑憲在日本爆紅：帥又強

▲永田颯太郎將投入中職選秀。（圖／永田颯太郎提供）

記者楊舒帆／綜合報導

離開日本、重回台灣發展，永田颯太郎坦言，內心其實早已把台灣當成重要歸屬。台體大四年生活讓他練就一口流利中文，即便旅日三年略有退步，他仍努力透過APP遊戲與日常溝通維持語感。「最想念的就是朋友們，在仙台離台灣太遠了。」

在樂天二軍期間，他經常向一軍學長觀察學習，尤其淺村榮斗的打擊實力讓他印象深刻，「打擊練習輕鬆就全壘打，很厲害。」

去年樂天金鷲有不少台灣好手齊聚，包含宋家豪、王彥程、陽柏翔、蕭齊還有翻譯等，由老大哥宋家豪為首，常一起吃飯，永田颯太郎也自然而然加入「台灣團」，也都用中文聊天。他表示，「他們讓我有一家人的感覺。」

對於前往韓職發展的王彥程，他笑說兩人互相打氣見面打招呼都會說「What's up, bro」，王彥程確定落腳韓華鷹後也親口告訴永田颯太郎消息，永田颯太郎說，剛好一起離開樂天金鷲，「一起加油吧！等他回來（台灣）再吃飯。」

談到中職與國家隊，他對12強冠軍記憶深刻，「中華隊很強。」特別提到陳傑憲，「他在日本變得很有名，電視新聞都有播，隊友都說他很強，又很帥。」

近期他也持續關注中職六隊動態，「很多台體學長學弟和同學都在場上努力。」看到台鋼雄鷹顏郁軒以育成身份入隊並且升上一軍，讓他相當開心。