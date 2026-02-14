感謝成立永田條款！永田颯太郎拚中職選秀有動力　點名想對決高塩

▲永田颯太郎將投入中職選秀。（圖／永田颯太郎提供）

記者楊舒帆／綜合報導

前樂天金鷲育成內野手永田颯太郎，今年將以「永田條款」取得中職選秀資格，成為話題人物。對於這項以自己命名的條款，他沒有感到壓力，反而滿懷感謝，「感謝能制定這個條款，讓我有機會參加選秀，我只想拼命把該做的事做好。」

回顧樂天三年生涯，他坦言其實早在去年開季就有心理準備，「如果這一年沒有升支配下，可能就差不多了。」真正收到戰力外通知時沒有太意外，但「真的很不甘心」，認為這三年該做的努力都沒有少。即便有其他日職球隊、獨立聯盟與社會人選項，他仍選擇把目標鎖定中華職棒，「還是想在職棒舞台挑戰自己。」他也提到，「在台灣念大學時，很多台灣人幫助我、關心我，在日職也很多台灣球迷幫我加油，回台灣打球也想回報他們，這是最大的理由。」

在技術層面上，去年日職二軍打擊率提升至.248，他表示最大收穫來自「思考能力」。打擊方面大量與教練討論投手習性、球種分布與攻擊方向，學會如何透過情蒐掌握滑球、曲球等變化球的出手時機，並調整抬腳動作與球棒角度；守備則在內野四個位置大量接球練習，強化腳步與適應能力。「每場比賽都在檢討與解決問題，跟以前真的差很多。」

談到「永田條款」第一位受惠者高塩將樹，他表示兩人曾在業餘對決，「大學時幾乎都被他壓制」，看到高塩將樹在中職表現很好也替他開心，更期待職棒舞台再交手。2026選秀競爭激烈，可能包含旅美好手與高中大物，但他相當有自信：「這三年日職經驗讓我進步很多。」

目前效力業餘列特博生技的他，維持與日本時期相近的訓練強度，強化爆發力與自主課表，「數據不特別設定，只想把最好狀態展現出來。」