運動雲

>

感謝成立永田條款！永田颯太郎拚中職選秀有動力　點名想對決高塩

▲永田颯太郎將投入中職選秀。（圖／永田颯太郎提供）

▲永田颯太郎將投入中職選秀。（圖／永田颯太郎提供）

記者楊舒帆／綜合報導

前樂天金鷲育成內野手永田颯太郎，今年將以「永田條款」取得中職選秀資格，成為話題人物。對於這項以自己命名的條款，他沒有感到壓力，反而滿懷感謝，「感謝能制定這個條款，讓我有機會參加選秀，我只想拼命把該做的事做好。」

回顧樂天三年生涯，他坦言其實早在去年開季就有心理準備，「如果這一年沒有升支配下，可能就差不多了。」真正收到戰力外通知時沒有太意外，但「真的很不甘心」，認為這三年該做的努力都沒有少。即便有其他日職球隊、獨立聯盟與社會人選項，他仍選擇把目標鎖定中華職棒，「還是想在職棒舞台挑戰自己。」他也提到，「在台灣念大學時，很多台灣人幫助我、關心我，在日職也很多台灣球迷幫我加油，回台灣打球也想回報他們，這是最大的理由。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

在技術層面上，去年日職二軍打擊率提升至.248，他表示最大收穫來自「思考能力」。打擊方面大量與教練討論投手習性、球種分布與攻擊方向，學會如何透過情蒐掌握滑球、曲球等變化球的出手時機，並調整抬腳動作與球棒角度；守備則在內野四個位置大量接球練習，強化腳步與適應能力。「每場比賽都在檢討與解決問題，跟以前真的差很多。」

談到「永田條款」第一位受惠者高塩將樹，他表示兩人曾在業餘對決，「大學時幾乎都被他壓制」，看到高塩將樹在中職表現很好也替他開心，更期待職棒舞台再交手。2026選秀競爭激烈，可能包含旅美好手與高中大物，但他相當有自信：「這三年日職經驗讓我進步很多。」

目前效力業餘列特博生技的他，維持與日本時期相近的訓練強度，強化爆發力與自主課表，「數據不特別設定，只想把最好狀態展現出來。」

關鍵字： 標籤:永田颯太郎中職選秀永田條款日職經驗職棒挑戰

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

樂天巨人道歉！認了4球員在台涉賭　立即強制返國、配合調查懲處

樂天巨人道歉！認了4球員在台涉賭　立即強制返國、配合調查懲處

宋晟睿驚悚遭觸身球倒地後傷退　曾豪駒：無大礙但持續追蹤

宋晟睿驚悚遭觸身球倒地後傷退　曾豪駒：無大礙但持續追蹤

快訊／運動幣中籤號碼出爐　60萬人可領500元！領取方式一次看

快訊／運動幣中籤號碼出爐　60萬人可領500元！領取方式一次看

張育成罕見扛2棒、陳傑憲移防右外野！曾豪駒解釋安排原因

張育成罕見扛2棒、陳傑憲移防右外野！曾豪駒解釋安排原因

永田颯太郎超融入「金鷲台灣團」　有感陳傑憲在日本爆紅：帥又強

永田颯太郎超融入「金鷲台灣團」　有感陳傑憲在日本爆紅：帥又強

感謝成立永田條款！永田颯太郎拚中職選秀有動力　點名想對決高塩

感謝成立永田條款！永田颯太郎拚中職選秀有動力　點名想對決高塩

連兩屆無緣經典賽　戴培峰笑談古林睿煬跨海安慰「看我落選都習慣了」

連兩屆無緣經典賽　戴培峰笑談古林睿煬跨海安慰「看我落選都習慣了」

「日本羽球女將」志田千陽宣布退社　IG發文親揭離隊決定

「日本羽球女將」志田千陽宣布退社　IG發文親揭離隊決定

經典賽最新奪冠賠率曝光！　中華隊100倍列「其他隊伍」

經典賽最新奪冠賠率曝光！　中華隊100倍列「其他隊伍」

快訊／蔣少宏、吳念庭兩隻關鍵高飛犧牲打　中華隊練習賽3比2奪勝

快訊／蔣少宏、吳念庭兩隻關鍵高飛犧牲打　中華隊練習賽3比2奪勝

【老闆神救援】女童誤吞彈珠臉發白　台東民宿老闆哈姆立克搶回一命

熱門新聞

樂天巨人道歉！認了4球員在台涉賭　立即強制返國、配合調查懲處

宋晟睿驚悚遭觸身球倒地後傷退　曾豪駒：無大礙但持續追蹤

快訊／運動幣中籤號碼出爐　60萬人可領500元！領取方式一次看

張育成罕見扛2棒、陳傑憲移防右外野！曾豪駒解釋安排原因

永田颯太郎超融入「金鷲台灣團」　有感陳傑憲在日本爆紅：帥又強

感謝成立永田條款！永田颯太郎拚中職選秀有動力　點名想對決高塩

讀者回應

﻿

熱門新聞

14球員在台涉賭　樂天巨人道歉了

2宋晟睿遭觸身倒地　曾豪駒揭傷情

3快訊／運動幣中籤號碼出爐　60萬人可領500元！

4張育成扛2棒、陳傑憲右外野　曾總解釋原因

5永田颯太郎超融入「金鷲台灣團」

最新新聞

1控球之神「CP3」宣布退役！

2永田颯太郎超融入「金鷲台灣團」

3感謝立永田條款！永田颯太郎拚選秀

4連2屆差一步！戴培峰談WBC遺珠

54球員在台涉賭　樂天巨人道歉了

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

又唱又跳齊揮兩韓統一旗韓 百人啦啦隊比奪金選手吸睛

「王牌」王維中開幕戰先發　NC恐龍教頭：相信他的表現

冬奧中華隊開幕排76順位 選手連德安擔任掌旗官

史上僅12人的超狂紀錄！　鄭兆村91公尺36勇摘金牌

見鴻海豪抽1000萬紅包 Lulu.陳漢典傻眼：沒辦法主持

【老闆神救援】女童誤吞彈珠臉發白　台東民宿老闆哈姆立克搶回一命

在古代如何辨識穿越者

只靠薪水不夠穩：2026從年終獎金開始，佈局「商辦包租公」穩賺現金流

【我只是想騎車QQ】結果遇到兩隻貓在機車上談戀愛
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366