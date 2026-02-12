「小腿乾裂」成迷因！杜蘭特真的代言乳液了　長腿特效拉到沒盡頭

▲杜蘭特以前因為小腿乾燥被網友狂做迷因，笑到翻。（圖／路透）



記者董美琪／綜合報導

過去因小腿皮膚乾燥被網友截圖瘋傳，甚至被做成各種迷因調侃的NBA火箭隊球星杜蘭特（Kevin Durant），如今竟真的接下保濕乳液代言，親自為「話題小腿」擦上乳液拍攝廣告。從被虧到主動翻玩自嘲梗，反差發展讓球迷直呼太有戲，也再度掀起討論。

杜蘭特近日在個人社群平台公開這支創意廣告。影片開頭，他先念出幾則過去嘲笑他腿部乾燥的留言，隨後畫面一轉，只見他坐在椅子上，神情專注地為小腿塗抹乳液，動作仔細又到位。

[廣告]請繼續往下閱讀...

廣告最大亮點在於誇張的視覺效果。鏡頭隨著他推開乳液的動作一路往上延伸，透過特效讓原本就修長的雙腿被拉到幾乎沒有盡頭，畫面充滿戲劇張力。他最後露出滿意神情，幽默感十足。

事實上，杜蘭特先前曾因比賽畫面中小腿看起來乾裂，引發網路熱議。當時他也曾霸氣回應，強調自己在場上的得分表現遠比皮膚狀況重要。今年初他更曾預告將與乳液品牌合作，如今正式推出完整廣告，也象徵他將過去的嘲諷轉為話題行銷。

This Rockets fan’s sign: “KD show us your legs. You need lotion.”



No way #ad pic.twitter.com/tG9g29W8wz — Legion Hoops (@LegionHoops) February 6, 2026

品牌方面已成為NBA官方合作夥伴，而杜蘭特則成為主打腿部保養的代言人。影片曝光後，大批網友湧入留言區熱烈回應，有人笑稱「腿長到像300公分」，也有人打趣「這腳比我人生還長」，還有人調侃「最乾的地方是不是沒擦到」，留言區笑聲不斷。