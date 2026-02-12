運動雲

>

「小腿乾裂」成迷因！杜蘭特真的代言乳液了　長腿特效拉到沒盡頭

▲杜蘭特（Kevin Durant）超越諾威斯基，獨居NBA排行榜第6名。（圖／路透）

▲杜蘭特以前因為小腿乾燥被網友狂做迷因，笑到翻。（圖／路透）

記者董美琪／綜合報導

過去因小腿皮膚乾燥被網友截圖瘋傳，甚至被做成各種迷因調侃的NBA火箭隊球星杜蘭特（Kevin Durant），如今竟真的接下保濕乳液代言，親自為「話題小腿」擦上乳液拍攝廣告。從被虧到主動翻玩自嘲梗，反差發展讓球迷直呼太有戲，也再度掀起討論。

杜蘭特近日在個人社群平台公開這支創意廣告。影片開頭，他先念出幾則過去嘲笑他腿部乾燥的留言，隨後畫面一轉，只見他坐在椅子上，神情專注地為小腿塗抹乳液，動作仔細又到位。

[廣告]請繼續往下閱讀...

廣告最大亮點在於誇張的視覺效果。鏡頭隨著他推開乳液的動作一路往上延伸，透過特效讓原本就修長的雙腿被拉到幾乎沒有盡頭，畫面充滿戲劇張力。他最後露出滿意神情，幽默感十足。

事實上，杜蘭特先前曾因比賽畫面中小腿看起來乾裂，引發網路熱議。當時他也曾霸氣回應，強調自己在場上的得分表現遠比皮膚狀況重要。今年初他更曾預告將與乳液品牌合作，如今正式推出完整廣告，也象徵他將過去的嘲諷轉為話題行銷。

品牌方面已成為NBA官方合作夥伴，而杜蘭特則成為主打腿部保養的代言人。影片曝光後，大批網友湧入留言區熱烈回應，有人笑稱「腿長到像300公分」，也有人打趣「這腳比我人生還長」，還有人調侃「最乾的地方是不是沒擦到」，留言區笑聲不斷。

關鍵字： 杜蘭特Kevin Durant

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／運動幣中籤號碼出爐　60萬人可領500元！領取方式一次看

快訊／運動幣中籤號碼出爐　60萬人可領500元！領取方式一次看

卡洛爾傷退WBC！亞裔好手關成美國隊熱門備案　曾盼代表日本出賽

卡洛爾傷退WBC！亞裔好手關成美國隊熱門備案　曾盼代表日本出賽

快訊／美國隊壞消息！卡洛爾鉤狀骨骨折將動刀　確定無緣WBC

快訊／美國隊壞消息！卡洛爾鉤狀骨骨折將動刀　確定無緣WBC

「500元運動幣」60萬份今抽籤！　怎麼用一次看

「500元運動幣」60萬份今抽籤！　怎麼用一次看

28歲冬奧選手奪牌後「哭認出軌」！前女友冷回：很難原諒

28歲冬奧選手奪牌後「哭認出軌」！前女友冷回：很難原諒

日本隊兩大牛棚戰力大傷　日媒激震：石井大智辭退WBC

日本隊兩大牛棚戰力大傷　日媒激震：石井大智辭退WBC

大谷翔平登MLB打者排名第1　挺賈吉派怒：連大谷都會投給賈吉

大谷翔平登MLB打者排名第1　挺賈吉派怒：連大谷都會投給賈吉

WBC中華隊重要火力！林安可背部緊繃　西武監督：不能勉強

WBC中華隊重要火力！林安可背部緊繃　西武監督：不能勉強

卡洛爾揮棒骨折！教頭驚問「在開玩笑嗎？」　缺席WBC最遺憾

卡洛爾揮棒骨折！教頭驚問「在開玩笑嗎？」　缺席WBC最遺憾

飛力獅轉投墨聯獅子軍　統一獅不排除繼續合作：持續找第5號洋投

飛力獅轉投墨聯獅子軍　統一獅不排除繼續合作：持續找第5號洋投

粉絲扮專輯封面　GD嚇出表情包:是我嗎?

熱門新聞

快訊／運動幣中籤號碼出爐　60萬人可領500元！領取方式一次看

卡洛爾傷退WBC！亞裔好手關成美國隊熱門備案　曾盼代表日本出賽

快訊／美國隊壞消息！卡洛爾鉤狀骨骨折將動刀　確定無緣WBC

「500元運動幣」60萬份今抽籤！　怎麼用一次看

28歲冬奧選手奪牌後「哭認出軌」！前女友冷回：很難原諒

日本隊兩大牛棚戰力大傷　日媒激震：石井大智辭退WBC

讀者回應

﻿

熱門新聞

1快訊／運動幣中籤號碼出爐　60萬人可領500元！

2卡洛爾退出WBC！美媒點名備案

3卡洛爾鉤狀骨骨折將動刀確定無緣WBC!

4「500元運動幣」60萬份今抽籤！　怎麼用一次看

5冬奧選手「哭認出軌」！前女友冷回：很難原諒

最新新聞

1今井達也談WBC　傾向專注大聯盟球季

2災後不缺席！球芽基金啟動募資

3被笑最乾球星　杜蘭特真的代言乳液了

4「日本羽球女將」志田千陽宣布退社

5戰神基德社群批裁判　TPBL開罰2.5萬

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

黃玉霖全運會竟「提前慶祝」　0.03秒之差丟金被隊友逆轉

古林睿煬紅白戰專心測試球種備戰經典賽　WBC用球適應中

陳柏毓來了！鄭宗哲先返美　曾總曝好消息：旅外限制沒有太嚴苛

又唱又跳齊揮兩韓統一旗韓 百人啦啦隊比奪金選手吸睛

【看熱鬧不怕事大】羅東夜市爆發衝突！一群人圍觀卻反被萌翻XD

黃立成現身信義威秀　記者：從陶朱隱園過來的嗎？

【在做特技表演嗎？】豪車過U型彎開到後輪翹起　後方貨車直接順利開過XD

粉絲扮專輯封面　GD嚇出表情包:是我嗎?

【虛驚事故】車站鐵軌旁驚見「移動草叢」！　警查出原因要罰了
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366