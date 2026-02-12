運動雲

>

陳盈駿談CBA遭球迷「吐口水」事件　林庭謙爆料曾看見裁判也遭殃

▲▼陳盈駿出席FIBA籃球世界盃資格賽第二階段中華隊賽前記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲中華男籃「台灣隊長」陳盈駿。（圖／記者李毓康攝）

記者杜奕君／台北報導

中華男籃將在2月底展開世界盃亞洲區資格賽第2階段賽程，此次CBA旅外3位好手劉錚、陳盈駿、林庭謙也義不容辭披上國家隊戰袍出擊。其中，陳盈駿與林庭謙今日也出席賽事誓師記者會。日前在CBA賽場，於客場出賽時遭山西隊球迷「吐口水」的陳盈駿，也還原當時狀況。林庭謙也透露，「過去也曾見到裁判被這樣（吐口水）對待！」

此次中華隊將於農曆年初二展開集訓，備戰2月26日展開的世界盃亞洲區資格賽第2階段，主場對上南韓賽事，包括陳盈駿、林庭謙兩大後場主力持續效力外，前一階段因傷勢缺席的「台灣飛人」劉錚，此次也再度回到中華隊效力。

[廣告]請繼續往下閱讀...

「台灣隊長」陳盈駿就表示，「劉錚是中華隊很重要的一塊拼圖，他的防守能為球隊帶來很大的作用，有他這位精神領袖在陣，絕對對於團隊是加分作用。」

陳盈駿也向入選的球員們喊話，「來到中華隊，大家的心態要轉換一下，為團隊犧牲，大家都是很優秀的球員，體系與打法上也都很熟悉了，希望球員們在集訓期間能夠認真準備對上南韓、中國的兩場比賽。」

不過效力北京男籃的陳盈駿，日前在山西客場出賽時，賽後遭到當地球迷不理性的「吐口水」對待，陳盈駿表示，「當時那個球迷先喊了我的名字，然後對我吐口水，我才會那麼生氣。」

但陳盈駿也說，「北京和山西算是有多年的恩怨，過去就聽說過球迷曾經包圍巴士搖車，算是有一些新仇舊恨參雜在其中。」

同樣在CBA奮戰，隸屬天津男籃的林庭謙也表示，「過去我也曾看過，在疫情期間由於只開放部分球迷入場觀戰，有球迷因為不滿吹判，朝裁判吐口水。」

但林庭謙也強調，「包括山西、遼寧隊的球迷，在主場都很熱情應援，這樣的氣氛真的會很激勵球員。CBA也進行了相關審查機制，對於賽場秩序、觀賽品質的維持，確實有很大的幫助。」

▲▼林庭謙出席FIBA籃球世界盃資格賽第二階段中華隊賽前記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲中華男籃主力雙能衛林庭謙。（圖／記者李毓康攝）

關鍵字： 陳盈駿林庭謙吐口水CBA中華隊中華男籃台籃

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

中華男籃「雙地虎」出擊　高錦瑋樂見同為矮將的丁聖儒入選

中華男籃「雙地虎」出擊　高錦瑋樂見同為矮將的丁聖儒入選

首度入選中華隊自認狀態火燙　李家慷自爆「自主情蒐」南韓、中國

首度入選中華隊自認狀態火燙　李家慷自爆「自主情蒐」南韓、中國

總獎金8166萬台幣　東超聯賽季後賽6強對戰組合出爐

總獎金8166萬台幣　東超聯賽季後賽6強對戰組合出爐

快訊／謝典林5月任期結束　童子瑋選籃協理事長稱最大優勢是「公平」

快訊／謝典林5月任期結束　童子瑋選籃協理事長稱最大優勢是「公平」

快訊／喊話讓雙職籃合併　基隆議長童子瑋宣布參選中華籃協理事長

快訊／喊話讓雙職籃合併　基隆議長童子瑋宣布參選中華籃協理事長

阿巴西傷退譚傑龍遞補　中華男籃26日主場迎戰南韓誓師

阿巴西傷退譚傑龍遞補　中華男籃26日主場迎戰南韓誓師

「小火車」大復活！　被釋出的湯瑪斯轉戰公鹿爆砍34分領勝

「小火車」大復活！　被釋出的湯瑪斯轉戰公鹿爆砍34分領勝

力拚年度最佳洋將！　獵鷹翟蒙24分9.5籃板3.5抄截奪單周MVP

力拚年度最佳洋將！　獵鷹翟蒙24分9.5籃板3.5抄截奪單周MVP

「微笑球后」曾雅妮PIF沙烏地女子國際賽出擊　首輪暫列41名

「微笑球后」曾雅妮PIF沙烏地女子國際賽出擊　首輪暫列41名

本周年前封關戰仍不排除「全本土」　戰神曝當前4洋將狀態

本周年前封關戰仍不排除「全本土」　戰神曝當前4洋將狀態

【永生難忘的一支籤】雙重國籍男抽中海軍陸戰隊！朋友一旁笑到黑姑

熱門新聞

快訊／運動幣中籤號碼出爐　60萬人可領500元！領取方式一次看

卡洛爾傷退WBC！亞裔好手關成美國隊熱門備案　曾盼代表日本出賽

快訊／美國隊壞消息！卡洛爾鉤狀骨骨折將動刀　確定無緣WBC

「500元運動幣」60萬份今抽籤！　怎麼用一次看

28歲冬奧選手奪牌後「哭認出軌」！前女友冷回：很難原諒

日本隊兩大牛棚戰力大傷　日媒激震：石井大智辭退WBC

讀者回應

﻿

熱門新聞

1快訊／運動幣中籤號碼出爐　60萬人可領500元！

2卡洛爾退出WBC！美媒點名備案

3卡洛爾鉤狀骨骨折將動刀確定無緣WBC!

4「500元運動幣」60萬份今抽籤！　怎麼用一次看

5冬奧選手「哭認出軌」！前女友冷回：很難原諒

最新新聞

1今井達也談WBC　傾向專注大聯盟球季

2災後不缺席！球芽基金啟動募資

3被笑最乾球星　杜蘭特真的代言乳液了

4「日本羽球女將」志田千陽宣布退社

5戰神基德社群批裁判　TPBL開罰2.5萬

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

黃玉霖全運會竟「提前慶祝」　0.03秒之差丟金被隊友逆轉

古林睿煬紅白戰專心測試球種備戰經典賽　WBC用球適應中

陳柏毓來了！鄭宗哲先返美　曾總曝好消息：旅外限制沒有太嚴苛

又唱又跳齊揮兩韓統一旗韓 百人啦啦隊比奪金選手吸睛

【看熱鬧不怕事大】羅東夜市爆發衝突！一群人圍觀卻反被萌翻XD

黃立成現身信義威秀　記者：從陶朱隱園過來的嗎？

【在做特技表演嗎？】豪車過U型彎開到後輪翹起　後方貨車直接順利開過XD

粉絲扮專輯封面　GD嚇出表情包:是我嗎?

【虛驚事故】車站鐵軌旁驚見「移動草叢」！　警查出原因要罰了
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366