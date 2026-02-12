陳盈駿談CBA遭球迷「吐口水」事件　林庭謙爆料曾看見裁判也遭殃

▲中華男籃「台灣隊長」陳盈駿。（圖／記者李毓康攝）

記者杜奕君／台北報導

中華男籃將在2月底展開世界盃亞洲區資格賽第2階段賽程，此次CBA旅外3位好手劉錚、陳盈駿、林庭謙也義不容辭披上國家隊戰袍出擊。其中，陳盈駿與林庭謙今日也出席賽事誓師記者會。日前在CBA賽場，於客場出賽時遭山西隊球迷「吐口水」的陳盈駿，也還原當時狀況。林庭謙也透露，「過去也曾見到裁判被這樣（吐口水）對待！」

此次中華隊將於農曆年初二展開集訓，備戰2月26日展開的世界盃亞洲區資格賽第2階段，主場對上南韓賽事，包括陳盈駿、林庭謙兩大後場主力持續效力外，前一階段因傷勢缺席的「台灣飛人」劉錚，此次也再度回到中華隊效力。

「台灣隊長」陳盈駿就表示，「劉錚是中華隊很重要的一塊拼圖，他的防守能為球隊帶來很大的作用，有他這位精神領袖在陣，絕對對於團隊是加分作用。」

陳盈駿也向入選的球員們喊話，「來到中華隊，大家的心態要轉換一下，為團隊犧牲，大家都是很優秀的球員，體系與打法上也都很熟悉了，希望球員們在集訓期間能夠認真準備對上南韓、中國的兩場比賽。」

不過效力北京男籃的陳盈駿，日前在山西客場出賽時，賽後遭到當地球迷不理性的「吐口水」對待，陳盈駿表示，「當時那個球迷先喊了我的名字，然後對我吐口水，我才會那麼生氣。」

但陳盈駿也說，「北京和山西算是有多年的恩怨，過去就聽說過球迷曾經包圍巴士搖車，算是有一些新仇舊恨參雜在其中。」

同樣在CBA奮戰，隸屬天津男籃的林庭謙也表示，「過去我也曾看過，在疫情期間由於只開放部分球迷入場觀戰，有球迷因為不滿吹判，朝裁判吐口水。」

但林庭謙也強調，「包括山西、遼寧隊的球迷，在主場都很熱情應援，這樣的氣氛真的會很激勵球員。CBA也進行了相關審查機制，對於賽場秩序、觀賽品質的維持，確實有很大的幫助。」

▲中華男籃主力雙能衛林庭謙。（圖／記者李毓康攝）