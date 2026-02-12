「日本羽球女將」志田千陽宣布退社　IG發文親揭離隊決定

▲志田千陽離開再春館製薬所。（圖／截自志田千陽IG／_chiharushida_）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

2024年巴黎奧運羽球女子雙打銅牌得主志田千陽今（12）日在個人Instagram宣布，將於3月底正式離開所屬企業隊再春館製薬所。

現年28歲的志田自2016年加入再春館，與高中時期便搭檔的松山奈未長期組成女子雙打組合，被譽為「最美女雙」，活躍長達約11年。

兩人曾於2022年與2025年奪下全英公開賽冠軍，世界排名最高攀升至第2位，並在2024年巴黎奧運摘下銅牌，同年也拿下全日本綜合錦標賽冠軍。

志田去年8月在世界錦標賽奪銅後，宣布與松山解散搭檔，改與五十嵐有紗重新組隊，並於去年底首度稱霸全日本綜合賽，為生涯寫下新篇章。

今日志田在個人Instagram宣布，3月底將離開再春館製薬所羽球隊，以下為全文翻譯：

一直以來感謝大家的應援。這次，將於2026年3月31日為止，決定從再春館製藥所離職。去年，「シダマツ（志田松山）」組合解散決定後，在與新搭檔展開新的挑戰之際，關於訓練環境等，思考為了下一個目標需要什麼，經過考量後， 決定以這10年為一個階段，選擇離職。

進入再春館製藥所10年，雖然也有悔恨的事、辛苦的事很多，但更重要的是，與最棒的夥伴一起體驗最棒的瞬間，看到了許多最棒的風景。也遇到了很棒的緣分，度過了充實的每一天。對這個非常溫柔、充滿愛的地方已經太過習慣，離開也有不捨的心情，但我會朝向下一個目標，對自己的決定負起責任，今後也不會改變，全力以赴地努力。關於今後的安排， 將於日後再行發表。