運動雲

>

「日本羽球女將」志田千陽宣布退社　IG發文親揭離隊決定

▲志田千陽。（圖／截自志田千陽IG／_chiharushida_）

▲志田千陽離開再春館製薬所。（圖／截自志田千陽IG／_chiharushida_）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

2024年巴黎奧運羽球女子雙打銅牌得主志田千陽今（12）日在個人Instagram宣布，將於3月底正式離開所屬企業隊再春館製薬所。

現年28歲的志田自2016年加入再春館，與高中時期便搭檔的松山奈未長期組成女子雙打組合，被譽為「最美女雙」，活躍長達約11年。

[廣告]請繼續往下閱讀...

兩人曾於2022年與2025年奪下全英公開賽冠軍，世界排名最高攀升至第2位，並在2024年巴黎奧運摘下銅牌，同年也拿下全日本綜合錦標賽冠軍。

志田去年8月在世界錦標賽奪銅後，宣布與松山解散搭檔，改與五十嵐有紗重新組隊，並於去年底首度稱霸全日本綜合賽，為生涯寫下新篇章。

今日志田在個人Instagram宣布，3月底將離開再春館製薬所羽球隊，以下為全文翻譯：

一直以來感謝大家的應援。這次，將於2026年3月31日為止，決定從再春館製藥所離職。去年，「シダマツ（志田松山）」組合解散決定後，在與新搭檔展開新的挑戰之際，關於訓練環境等，思考為了下一個目標需要什麼，經過考量後， 決定以這10年為一個階段，選擇離職。

進入再春館製藥所10年，雖然也有悔恨的事、辛苦的事很多，但更重要的是，與最棒的夥伴一起體驗最棒的瞬間，看到了許多最棒的風景。也遇到了很棒的緣分，度過了充實的每一天。對這個非常溫柔、充滿愛的地方已經太過習慣，離開也有不捨的心情，但我會朝向下一個目標，對自己的決定負起責任，今後也不會改變，全力以赴地努力。關於今後的安排， 將於日後再行發表。

關鍵字： 羽球志田千陽

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／運動幣中籤號碼出爐　60萬人可領500元！領取方式一次看

快訊／運動幣中籤號碼出爐　60萬人可領500元！領取方式一次看

卡洛爾傷退WBC！亞裔好手關成美國隊熱門備案　曾盼代表日本出賽

卡洛爾傷退WBC！亞裔好手關成美國隊熱門備案　曾盼代表日本出賽

快訊／美國隊壞消息！卡洛爾鉤狀骨骨折將動刀　確定無緣WBC

快訊／美國隊壞消息！卡洛爾鉤狀骨骨折將動刀　確定無緣WBC

「500元運動幣」60萬份今抽籤！　怎麼用一次看

「500元運動幣」60萬份今抽籤！　怎麼用一次看

28歲冬奧選手奪牌後「哭認出軌」！前女友冷回：很難原諒

28歲冬奧選手奪牌後「哭認出軌」！前女友冷回：很難原諒

日本隊兩大牛棚戰力大傷　日媒激震：石井大智辭退WBC

日本隊兩大牛棚戰力大傷　日媒激震：石井大智辭退WBC

大谷翔平登MLB打者排名第1　挺賈吉派怒：連大谷都會投給賈吉

大谷翔平登MLB打者排名第1　挺賈吉派怒：連大谷都會投給賈吉

WBC中華隊重要火力！林安可背部緊繃　西武監督：不能勉強

WBC中華隊重要火力！林安可背部緊繃　西武監督：不能勉強

卡洛爾揮棒骨折！教頭驚問「在開玩笑嗎？」　缺席WBC最遺憾

卡洛爾揮棒骨折！教頭驚問「在開玩笑嗎？」　缺席WBC最遺憾

飛力獅轉投墨聯獅子軍　統一獅不排除繼續合作：持續找第5號洋投

飛力獅轉投墨聯獅子軍　統一獅不排除繼續合作：持續找第5號洋投

【枕頭要跑路？】黑白貓鑽裡面狂扭　秒變靈異現場XD

熱門新聞

快訊／運動幣中籤號碼出爐　60萬人可領500元！領取方式一次看

卡洛爾傷退WBC！亞裔好手關成美國隊熱門備案　曾盼代表日本出賽

快訊／美國隊壞消息！卡洛爾鉤狀骨骨折將動刀　確定無緣WBC

「500元運動幣」60萬份今抽籤！　怎麼用一次看

28歲冬奧選手奪牌後「哭認出軌」！前女友冷回：很難原諒

日本隊兩大牛棚戰力大傷　日媒激震：石井大智辭退WBC

讀者回應

﻿

熱門新聞

1快訊／運動幣中籤號碼出爐　60萬人可領500元！

2卡洛爾退出WBC！美媒點名備案

3卡洛爾鉤狀骨骨折將動刀確定無緣WBC!

4「500元運動幣」60萬份今抽籤！　怎麼用一次看

5冬奧選手「哭認出軌」！前女友冷回：很難原諒

最新新聞

1今井達也談WBC　傾向專注大聯盟球季

2災後不缺席！球芽基金啟動募資

3被笑最乾球星　杜蘭特真的代言乳液了

4「日本羽球女將」志田千陽宣布退社

5戰神基德社群批裁判　TPBL開罰2.5萬

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

黃玉霖全運會竟「提前慶祝」　0.03秒之差丟金被隊友逆轉

古林睿煬紅白戰專心測試球種備戰經典賽　WBC用球適應中

陳柏毓來了！鄭宗哲先返美　曾總曝好消息：旅外限制沒有太嚴苛

又唱又跳齊揮兩韓統一旗韓 百人啦啦隊比奪金選手吸睛

【看熱鬧不怕事大】羅東夜市爆發衝突！一群人圍觀卻反被萌翻XD

黃立成現身信義威秀　記者：從陶朱隱園過來的嗎？

【在做特技表演嗎？】豪車過U型彎開到後輪翹起　後方貨車直接順利開過XD

粉絲扮專輯封面　GD嚇出表情包:是我嗎?

【虛驚事故】車站鐵軌旁驚見「移動草叢」！　警查出原因要罰了
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366