今井達也春訓首度進牛棚　談WBC、傾向優先專注大聯盟球季

▲今井達也。（圖／截自休士頓太空人官方IG）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

休士頓太空人日籍右投今井達也正式進入春訓牛棚，完成旅美後首度投球調整，面對媒體訪問，他直言「終於要開始了」，同時也針對進入WBC日本隊預備名單一事表態，強調現階段「想優先專注大聯盟球季」。

談到大聯盟春訓，今井表示，「有種終於要開始了的感覺，讓人十分緊繃，也非常期待。」並談到，「帶著挑戰精神，這也是我在日本時一直保持的心態，也很期待看看自己能做到什麼程度。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

上午10點過後，他現身戶外場地，進行輕度伸展與熱身後，在平地進行約10分鐘傳接球，待身體暖開後再進入牛棚，在總管、總教練與投手教練等高層見證下，共投四縫線速球16球。

牛棚期間，今井偶爾發出「啊～」的聲音，他表示，這天主要是確認美國投手丘與環境感受，慢慢地、一球一球投出。

投球練習後，今井接受媒體訪問時說，「實際站上大聯盟投手丘、讓捕手接球後，接下來會慢慢增加球種，一邊確認投手丘感覺，一邊逐步提高強度。」

對於WBC日本隊預備名單，他表示，「因為是大聯盟第一年，某種程度上還是想優先專注球季。」並補充，「也要考量與熱身賽登板的時間安排，如果時間重疊，會有困難。」態度相當謹慎。

同時他也說，「最理想是日本隊沒有傷兵並順利奪冠，如果萬一需要我，而我也處於能出賽的狀態，會做好準備。」未來他預計每3天進一次牛棚，逐步提升強度並進行調整。