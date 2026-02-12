運動雲

中華男籃「雙地虎」出擊　高錦瑋樂見同為矮將的丁聖儒入選

▲▼高錦瑋出席FIBA籃球世界盃資格賽第二階段中華隊賽前記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲雲豹主控高錦瑋此次再度重返中華隊效力。（圖／記者李毓康攝）

記者杜奕君／台北報導

中華男籃將在2月底展開世界盃亞洲區資格賽第2階段賽程，第1階段辭退的桃園台啤永豐雲豹主力控衛高錦瑋，本階段再度入選16人培訓名單行列。值得一提的是，此次除了高錦瑋之外，另一名隸屬TPBL職籃台北台新戰神的矮將控衛丁聖儒也入選名單，高錦瑋就表示，「很開心能看到有更多矮將後衛入選中華隊，在國際賽能展現自身能力。」

上個階段的世界盃資格賽，高錦瑋因為母隊賽程過於密集而缺席，不過高錦瑋透露，「上階段兩場對日本男籃的比賽，我都有在關心，感覺我們在第2場回到主場時，真的沒跟日本隊差很多，大家的態度跟拚勁有感染到我，希望我也能帶著這樣的拚勁去比賽。」

身高172公分的高錦瑋，過往都是中華男籃最矮小的球員，但此次還有174公分，同樣屬於「矮腳虎」類型丁聖儒也入選16人名單。

對此，高錦瑋開心表示，「在職籃母隊，我們是對手，但進入國家隊以後，大家就是一起加油努力，能看到有這樣的小個子選手一起進入中華隊，是一件很開心的事情，代表我們較為矮小的球員，也能在國際賽展現自己。」

▲▼譚傑龍(左起)、高錦瑋、林庭謙、陳盈駿、李家慷、阿提諾出席FIBA籃球世界盃資格賽第二階段中華隊賽前記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲高錦瑋（左2）今日出席中華男籃誓師記者會。（圖／記者李毓康攝）

