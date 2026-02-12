運動幣加碼優惠曝光　李洋：盼讓全民更有動力持續運動

▲運動幣抽籤。（圖／運動部提供）

記者楊舒帆／綜合報導

為深化全民運動風氣，運動部正式將「青春動滋券」轉型為「運動幣」，並於1月26日至2月8日開放登記抽籤，符合資格者超過459萬人。今（12）日舉辦「115年運動幣抽籤直播活動」，抽出了60萬名幸運民眾，由入圍114年體育運動精英獎最佳新秀的擊劍選手李讓擔任抽籤嘉賓。運動部長李洋表示，推出「運動幣」並非要讓大家一下子變成運動高手，也沒有規定必須從事特定運動，而是希望原本就有運動習慣的人更有動力持續參與，同時也讓尚未真正接觸運動的民眾，擁有一個開始的契機。

凡完成登記驗證，且身分證字號末碼符合「58、65、12、22、64、29、69、96、87、52、26、63、59、204、660、313、180」者，可於3月1日上午10時起至動滋網（500.gov.tw）領取運動幣，至合作店家折抵消費。

運動部指出，將「青春動滋券」轉型為「運動幣」，不僅是補助形式的調整，更是推動全民運動與產業發展的重要策略。轉型核心包含三大方向：一是從青年擴大至全民參與；二是新增「添裝備」項目，讓民眾可抵用購買運動器材，降低參與門檻；三是透過政策帶動運動產業活絡，擴大整體經濟效益與市場規模。

為響應政策，多家指標業者包括YouBike微笑單車、大魯閣運動場館、愛爾達電視、富邦育樂、星裕國際、台灣迪卡儂及摩曼頓等合作店家，推出專屬加碼方案。運動部也鼓勵民眾使用運動幣騎乘YouBike，兼顧節能減碳並參與環保集點活動。相關優惠內容可至動滋網查詢或洽詢各合作店家。

地方政府也同步響應。雲林縣政府推出加碼活動，民眾完成登記抽籤並下載「雲林幣扭一下」APP註冊會員，即可獲得300枚雲林幣；高雄市政府運動發展局則推出「運動雄好禮 用幣動起來」活動，在高雄市合作店家使用運動幣消費，有機會抽中來回機票與iPad Air（活動細節另行公告），透過中央與地方合作，共同帶動運動經濟。

活動現場也邀請入圍114年體育運動精英獎「最佳運動精神獎」的「噴射機阿嬤」林潘秀雲、世壯運最年長泳者林汝聰，以及擊劍選手陳致傑、田徑選手羅佩琳分享運動經驗與運動幣使用規劃，為活動注入溫暖與活力。運動部表示，運動幣將成為民眾走進運動場域的「敲門磚」，從購買裝備到進場觀賽，為運動產業帶來穩定且持續的消費動能。

運動部提醒，115年運動幣將自3月1日上午10時起開放中籤者領用，使用期限至12月31日止。民眾可善加利用補助參與運動課程、進場觀賞賽事或添購裝備，以實際行動支持運動產業發展。相關資訊可至動滋網或運動部臉書粉絲專頁查詢，亦可撥打客服專線02-7752-3658（服務時間每日9時至18時，中午12時至13時暫停服務）。