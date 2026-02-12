運動雲

高中木聯／16強出爐桃園佔4席！西苑驚險晉級　賴承鍇有意選秀

▲西苑高中闖進第四階段 第四階段賽程表。（圖／學生棒聯提供）

▲西苑高中闖進第四階段。（圖／學生棒聯提供）

記者楊舒帆／綜合報導

西苑高中與彰化藝術高中今（12日）在高中木棒聯賽第三階段上演關鍵對決，爭奪分組最後一張晉級門票。西苑在6局下把握滿壘機會，靠著高飛犧牲打攻下超前分，最終以2比1險勝彰藝，成功挺進第四階段16強。

該組由平鎮高中率先出線，西苑與彰藝正面交鋒決定另一席資格。彰藝3局上藉由保送與失誤先馳得點，西苑隨即在3局下追回1分。6局下西苑1出局後敲出安打並獲得2次保送攻占滿壘，劉冠頡擊出高飛犧牲打送回超前分，隊長賴承鍇隨後守住最後半局，驚險帶走勝利。

西苑總教練林朝煌表示，球隊整場攻勢不多，但關鍵時刻有把握住機會，「用出局數換分數」，兩分皆來自高飛犧牲打，展現基本功到位。

投手方面，西苑採用兩任投手應戰，高二張凱祥先發4.1局失1分（非自責），高三賴承鍇後援2.2局無失分，被敲1安打，送出4次三振、2次四死球拿下勝投。林朝煌指出，張凱祥以側投壓制對手，5局下出現危機時換上賴承鍇，他後援經驗豐富、控球穩定，尾勁佳，最快球速可達144公里。賴承鍇高中三年成長明顯，今年仍有機會挑戰U18選拔賽，畢業後也將投入中職選秀。

西苑闖進第四階段，林朝煌笑說：「總算游回來了。」連續兩階段都在關鍵戰役勝出，球隊將於農曆大年初三收假，全力備戰接下來的賽事。

隨著比賽落幕，本屆16強名單也全數出爐，包括美和高中、高苑工商、平鎮高中、壽山高中、台東體中、南英商工、普門中學、鶯歌工商、麥寮高中、東石高中、台南海事、大溪高中、穀保家商、稻江商職、北科附工與西苑高中。第四階段16強賽將於2月25日至28日在嘉義、台南登場。值得一提的是，16強中桃園市球隊佔4席，平鎮高中與壽山高中將內戰，另兩隊為大溪高中、北科附工。

▲第四階段賽程表。（圖／學生棒聯提供）

▲第四階段賽程表。（圖／學生棒聯提供）

