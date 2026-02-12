運動雲

台灣WBC拚8強最大勁敵！韓國赴沖繩6戰暖身　戰三星、韓華等

▲2024年世界12強棒球賽韓國隊。（圖／中華棒協提供）

▲韓國隊。（圖／中華棒協提供）

記者楊舒帆／綜合報導

為備戰3月登場的第6屆世界棒球經典賽（WBC），中華隊預賽最大勁敵韓國國家隊沖繩熱身賽賽程正式出爐。韓國棒球委員會12日宣布，代表隊將與三星、韓華、起亞、KT等4支KBO球隊交手，共進行6場實戰對抗，全面為經典賽暖身。

根據KBO公布行程，韓國隊將於20日先對三星獅，21日與23日交手韓華鷹，24日對戰KIA虎，26日再碰三星，27日則與KT巫師較量。KBO指出，此次安排主要是讓球員在3月初大阪官方熱身賽與正賽前調整比賽節奏與狀態。考量球員保護與體能負荷，比賽將採縮短局數進行，實際局數依現場狀況彈性調整。

韓國隊總教練柳志炫日前已公布30人最終名單，包含15名投手、2名捕手、7名內野手與6名外野手。名單中包括4名韓裔現役大聯盟球員：投手歐布萊恩（Riley O’Brien）（紅雀）、丹寧（Dane Dunning）（水手）、內野手惠特康（Shay Whitcomb）（太空人）與外野手瓊斯（Jahmai Jones）（老虎）。他們預計會在官方熱身賽與國家隊會合。

韓國隊預計2月中旬完成沖繩第二階段集訓後，於3月2日、3日在大阪進行官方練習賽，隨後轉往東京，5日起在C組與日本、台灣、澳洲、捷克爭奪晉級資格，目標直指8強。此外，韓國棒球委員會也為提振士氣，特別設立8強獎金制度。若晉級8強可獲得4億韓元，4強為6億韓元，亞軍8億韓元，奪冠則可獲得12億韓元。獎金將依最終成績發放一次。

關鍵字： 韓國隊WBC熱身賽KBO經典賽2026WBC2026WBC日韓

粉絲扮專輯封面　GD嚇出表情包:是我嗎?

