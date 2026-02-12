運動雲

首度入選中華隊自認狀態火燙　李家慷自爆「自主情蒐」南韓、中國

▲▼李家慷出席FIBA籃球世界盃資格賽第二階段中華隊賽前記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲李家慷此次進入中華男籃16人培訓國手名單。（圖／記者李毓康攝）

記者杜奕君／台北報導

本季在PLG職籃表現亮眼，現年27歲的桃園璞園領航猿後衛李家慷，此次正式進入中華男籃16人培訓名單，為2月底即將開打的世界盃亞洲區資格賽第2階段開始備戰。李家慷透露，「自己的身體、心理狀態都維持很不錯，希望用自己的強項防守，為球隊帶來好的團隊效應。」另外，李家慷也自爆已經開始對本階段對手南韓、中國展開情蒐。

身高186公分，綽號「桃園彭于晏」的李家慷，本賽季個人表現持續維持高檔，賽季場均12分、3.1籃板、1.6助攻、1.5抄截，整體三分球命中率高達41.5%，也幫助領航猿在PLG例行賽、東超聯賽都打出佳績。

此次李家慷也是生涯首度進入成人級別國家隊正選名單，將在本階段的世界盃亞洲區資格賽交手強敵南韓、中國，為中華隊爭取資格賽首勝。

李家慷表示，「我覺得自己本季的狀態很好，這是我第一次入選國家隊，這也是我的夢想，我會帶著拚勁與韌性，用最短的時間來融入與幫助團隊。」

另外，李家慷也透露，「從我開始打職業籃球，進入中華隊就是我的目標，從知道入選開始，我就拜託領航猿的影片分析教練，幫我找南韓、中國的國家隊比賽片段，希望能更了解對手打法與習性。」

不過李家慷也強調，「想太複雜其實反而容易打不好，總之入選很開心，就算要犧牲農曆年假也沒關係，希望把熱血帶進中華隊。」

▲▼譚傑龍(左起)、高錦瑋、林庭謙、陳盈駿、李家慷、阿提諾出席FIBA籃球世界盃資格賽第二階段中華隊賽前記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲今日共有6位中華男籃培訓國手出席賽事誓師記者會。（圖／記者李毓康攝）

關鍵字： 李家慷中華隊中華男籃亞洲盃資格賽台籃PLG領航猿

