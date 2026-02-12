總獎金8166萬台幣　東超聯賽季後賽6強對戰組合出爐

運動雲

記者杜奕君／綜合報導

東亞超級聯賽（East Asia Super League，EASL以下簡稱東超）正式確認2026年東超季後賽參賽隊伍。賽事將於3月18日至22日在澳門舉行，屆時將誕生亞洲籃壇新王者。此次台灣包括桃園璞園領航猿、新北國王都以分組第2名之姿，晉級6強季後賽行列。

本季東超例行賽擴編為12支球隊、三個分組，共進行36場賽事，最終脫穎而出的六支球隊，將角逐聯盟史上規模最大的季後賽。這也是澳門連續第二年舉辦東超季後賽，從2024-25賽季的終極四強賽進化為本季的東超季後賽。

本屆賽事獎金規模也大幅提升，創下聯盟新高。冠軍隊伍將可獲得150萬美元獎金，亞軍可獲得75萬美元，季軍則可獲得35萬美元，為東超歷史上最高的總獎金。

《賽制說明》
東超季後賽賽制強調例行賽表現的重要性。三個分組的第一名中，排名前兩名的球隊可直接晉級四強；其餘一支分組冠軍與三支分組第二名，則須從八強賽打起。

賽程安排確保同組球隊僅可能在冠軍戰交手，為球迷帶來更多新鮮對戰組合。
• 八強賽：3月18日
• 四強賽：3月20日
• 冠軍賽與季軍戰：3月22日

八強賽場館將於近期公佈，四強賽、季軍戰及冠軍戰將於澳門新濠影滙綜藝館（Studio City Event Center）舉行。

季後賽門票將於2月26日透過官方售票夥伴TicketLink開賣，更多細節將陸續公佈。

東亞超級聯賽執行長李小龍（Henry Kerins）表示：「2026 EASL季後賽已拉開帷幕，我們將迎來史上最高水準的競爭舞台。六支頂尖球隊齊聚一堂，展現亞洲籃球的深度與實力，爭奪聯盟史上最高獎金。我們非常期待再次回到這個舞台，迎接亞洲冠軍的誕生。」

2026東超季後賽參賽隊伍名單

【A組】

第一種子：宇都宮皇者（B.LEAGUE）｜4勝2敗

宇都宮皇者於2月11日以105：88擊敗臺北富邦勇士，成功鎖定季後賽資格，並以三連勝結束例行賽。同時也一雪2025年10月於東超開幕戰延長賽不敵富邦的敗仗之恥。

宇都宮皇者最終以4勝2敗戰績，憑藉對戰得失分優勢力壓首爾SK騎士，取得A組第一。首輪將對上C組的新北國王。

第二種子：首爾SK騎士（KBL）｜4勝2敗

首爾SK騎士於1月28日以89：78擊敗臺北富邦勇士，成為首支晉級季後賽的球隊。該勝利確保其戰績達到4勝2敗，提前鎖定晉級資格。

這是SK繼2023-24賽季後第二度挺進季後賽。球隊在前兩戰分出勝負後連拿兩勝，掌控分組領先地位，並成功守到最後。首戰將對上B組的桃園璞園領航猿。

【B組】

第一種子：琉球黃金國王（B.LEAGUE）｜5勝1敗

琉球黃金國王於菲律賓阿拉內塔體育館以 88：79擊敗馬尼拉電器氣，連續第二年晉級季後賽，並以5勝1敗奪下分組第一。

繼上季於東超四強拿下第四名後，琉球再度展現競爭力，並以自動晉級四強身份成為總排名第二種子。首戰對手將為宇都宮皇者與新北國王的勝方。

第二種子：桃園璞園領航猿（P. LEAGUE+）｜4勝2敗

桃園璞園領航猿於2月4日雖以82：88不敵琉球黃金國王，但仍憑藉得失分優勢，提前取得季後賽門票。

繼上賽季上演奇蹟闖進冠軍戰後，領航猿再度回歸季後賽舞台，並複製去年4勝2敗成績。首戰將對上首爾SK騎士。

【C組】

第一種子：東京電擊（B.LEAGUE）｜5勝1敗

東京電擊於 2月4日擊敗新北國王，正式晉級總冠軍賽。自首戰失利後，電擊豪取五連勝，最終以5勝1敗戰績拿下總排名第一。

與琉球同樣以5勝1敗直接晉級四強，首戰將對上桃園璞園領航猿與首爾SK騎士之戰的勝方。

第二種子：新北國王｜3勝3敗

在東京電擊擊敗烏蘭巴托野馬後，新北國王憑藉對戰得失分優勢，確定以分組第二晉級。

國王成為聯盟史上唯一連續三季闖進季後賽的球隊，前兩季分別拿下第四名與第三名。本屆首戰將迎戰宇都宮皇者。

