阿巴西傷退譚傑龍遞補　中華男籃26日主場迎戰南韓誓師

▲譚傑龍遞補阿巴西，入選此次世界盃亞洲區資格賽第二階段16人名單。（圖／記者李毓康攝）

記者杜奕君／台北報導

中華男籃在2027年FIBA世界盃亞洲區資格賽第二階段賽事，將於2月26日點燃戰火，中華隊將於主場新莊體育館交手強敵南韓，爭取本次資格賽首勝。稍早中華籃協正式公佈，隸屬新北中信特攻的「黑豹」阿巴西因傷退出此次中華隊，16人培訓國手名單將由桃園璞園領航猿的長人譚傑龍入替。

中華隊在首階段面對日本，客場、主場都吞敗之後，接下來第二階段賽事將交手南韓、中國，其中對上中國的主場賽事，被FIBA改往菲律賓馬尼拉舉辦。

中華男籃此次16人培訓國手名單如下：

後衛：陳盈駿（CBA北京首鋼）、高錦瑋（TPBL桃園台啤永豐雲豹）、游艾喆（B.League滋賀湖泊）、丁聖儒（TPBL台北台新戰神）、林庭謙（CBA天津榮鋼先行者）、李家慷（PLG桃猿璞園領航猿）、盧峻翔（PLG桃猿璞園領航猿）

前鋒：劉錚（CBA上海大鯊魚）、馬建豪（TPBL福爾摩沙夢想家）、周桂羽（PLG台北富邦勇士）、雷蒙恩（TPBL台北台新戰神） 、譚傑龍（PLG桃猿璞園領航猿）

中鋒：高柏鎧（TPBL福爾摩沙夢想家）、曾祥鈞（PLG台北富邦勇士）、陳冠全（TPBL台北台新戰神）、阿提諾（PLG桃猿璞園領航猿）

▲「黑豹」阿巴西再度因傷退出此次中華隊。（圖／記者李毓康攝）