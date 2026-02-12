蘇智傑簽4年合約傷後放慢調整　髙塩將樹嚐花蓮美食不忘防蚊

▲蘇智傑。（圖／統一獅提供）

記者楊舒帆／綜合報導

統一7-ELEVEn獅隊持續春訓備戰新球季，全隊自2月2日至14日分成兩組，分別在台南球場與花蓮球場訓練。花蓮組由教練高國慶領軍，2日移師花蓮展開訓練；高國慶也笑說，上一次球隊到花蓮春訓已是2020年，當時受疫情影響不便外出，「每天就和室友潘傑楷待在房間裡互看。」至於髙塩將樹則提到，自己從業餘時期就常到花蓮比賽，對當地美食與景色印象深刻，像是花蓮扁食、小卷米粉都很有記憶點，也提醒隊友到球場要小心小黑蚊，「記得噴防蚊液。」

外野手蘇智傑在去年球季結束後行使自由球員權利，最終與球隊簽下4年合約。不過近年受傷勢影響，蘇智傑在2024、2025兩季合計僅出賽159場、敲出7轟，整體表現未如預期，他仍感謝球團的信任與肯定。新賽季春訓期間，他把重心放在「和身體對話」、調整狀態，希望把準備做得更扎實，用實際表現回饋球隊與球迷。

談到調整方向，蘇智傑表示，現在更重視身體運作的協調性，每天活化時都會觀察當天身體狀況，「去感受、去對話，想辦法讓身體知道要做什麼。」他也坦言，過去傷後一度急著找回巔峰，反而讓自己壓力更大，「以前會一直想回到過往的身手，但後來慢慢不會那樣想了。」現在更在意的是，每一場比賽能否把自己能控制的事做好，而不是預設結果，「不去想今天會不會全壘打，不去想還沒發生的事，專注在當下我能做到什麼。」

面對新球季競爭，蘇智傑也直言現實：「球場就是很現實，誰實力好誰就能先發。」因此他把首要目標放在健康上，「只要身體健康，上場機會自然就會多，其他成績就讓它自然呈現，基本上不會太差。」在春訓節奏中，他選擇放慢腳步、穩定累積，期待以更成熟的心態迎接新賽季到來。

▲髙塩將樹。（圖／統一獅提供）