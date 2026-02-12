「小火車」大復活！　被釋出的湯瑪斯轉戰公鹿爆砍34分領勝

記者杜奕君／綜合報導

在本季NBA「球員交易截止大限」後，遭到布魯克林籃網無情釋出，「小火車」砍將湯瑪斯（Cam Thomas）隨後轉戰密爾瓦基公鹿效力，12日公鹿作客交手奧蘭多魔術之戰，湯瑪斯終於重現久違的超強得分爆發力，全場他替補出賽25分鐘，就狂砍全場最高34分、4籃板、2助攻，也幫助公鹿以116比108擊敗魔術。

賽前處於3連勝氣勢正旺的魔術，兩天前才在主場以19分之差撂倒公鹿，兩隊今日再度交鋒，狀況卻是截然不同局面。魔術雖然在開賽首節取得4分領先，但次節開始，公鹿就展現強大火力，逆轉在半場結束取得1分超前。

隨後下半場兩隊持續拉鋸，但公鹿始終能維持小幅領先優勢，其中最大關鍵就是日前在自由市場簽下的湯瑪斯，這位前籃網當家砍將此戰展現招牌得分火力，全場以6成命中率豪取34分，包含終場前20.6秒，奠定勝果的超大號三分彈。公鹿在團隊5人得分上雙的優勢火力下，最終8分勝出成功復仇。

公鹿此戰湯瑪斯20投12中，狂砍34分、4籃板、2助攻，幫助球隊拿下近5戰內第4勝，主控小波特（Kevin Porter Jr）同場也繳出18分、10籃板、11助攻、2阻攻的大三元數據表現。

輸球的魔術則是終止3連勝，射手班恩（Desmond Bane）砍下31分、5助攻，球隊一哥班凱羅（Paolo Banchero）此戰手感低迷，16投5中拿下17分、4籃板。





▲轉戰公鹿的湯瑪斯大復活，爆砍34分率隊擊倒魔術。（圖／達志影像／美聯社）