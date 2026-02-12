快訊／運動幣中籤號碼出爐　60萬人可領500元！領取方式一次看

▲運動幣領取方式、使用方式。（AI協作圖／記者楊舒帆製作，經編輯審核）

記者楊舒帆／綜合報導

運動部於12日下午2點抽出60萬份運動幣，每份價值500元，幸運民眾將可獲得專屬運動補助。明（13）日上午10點起，「動滋網」500.gov.tw將開放查詢抽籤結果，讓民眾即時確認是否中籤。中籤號碼如下：身份證字號末2碼「12」、「22」、「26」、「29」、「52」、「58」、「59」、「63」、「64」、「65」、「69」、「87」、「96」，以及末3碼「180」、「204」、「313」、「660」，累計600.403人。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲運動幣抽籤結果出爐。（圖／運動部YT）

運動部成立後的首波全民福利「115年運動幣」登場！今年不僅將受眾擴大至16歲以上國民，更納入了「添裝備」類別，讓愛運動的民眾能更彈性地採買設備，自開放登記起，累計超過459萬人登記成功。運動幣由參與「全明星運動會」的黃沐妍(小豬)擔任主持人，並由運動員李讓自抽球機取得數組2碼、3碼數字，進行身分證字號末2碼、末3碼比對，抽出約60萬名中籤名單。末2碼累計滿56萬時，開始抽末3碼數組。

▲「運動幣」公開抽籤。（圖／運動部頻道）

依照規劃，中籤者可自3月1日上午10點起登入動滋網領取運動幣，使用期限至2026年底止。本次運動幣可全額折抵運動課程、場館費用及各項運動賽事門票，並新增「添裝備」項目，每人最高可使用200元購買運動鞋、運動服飾或相關器材，提升實用性與彈性。

運動幣採電子錢包形式發放，內含500元額度，使用次數不限，無論實體門市或合作線上平台皆可抵用。實體消費時出示QR Code或付款碼，並輸入簡訊驗證碼即可完成折抵；線上付款則需輸入付款碼、身分證末四碼及驗證碼。若消費金額超出餘額，差額須自行補足。

需注意的是，運動幣限本人使用，禁止冒領、轉售或變相兌現，亦不得要求退還現金或找零。相關規定旨在確保補助專款專用，鼓勵民眾實際參與運動、培養健康生活習慣。

▲運動幣領取方式。（AI協作圖／記者楊舒帆製作，經編輯審核）