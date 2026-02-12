運動雲

>

快訊／運動幣中籤號碼出爐　60萬人可領500元！領取方式一次看

▲運動幣領取方式、使用方式。（圖／Gemini生成）

▲運動幣領取方式、使用方式。（AI協作圖／記者楊舒帆製作，經編輯審核）

記者楊舒帆／綜合報導

運動部於12日下午2點抽出60萬份運動幣，每份價值500元，幸運民眾將可獲得專屬運動補助。明（13）日上午10點起，「動滋網」500.gov.tw將開放查詢抽籤結果，讓民眾即時確認是否中籤。中籤號碼如下：身份證字號末2碼「12」、「22」、「26」、「29」、「52」、「58」、「59」、「63」、「64」、「65」、「69」、「87」、「96」，以及末3碼「180」、「204」、「313」、「660」，累計600.403人。

▲運動幣抽籤結果出爐。（圖／運動部YT）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲運動幣抽籤結果出爐。（圖／運動部YT）

運動部成立後的首波全民福利「115年運動幣」登場！今年不僅將受眾擴大至16歲以上國民，更納入了「添裝備」類別，讓愛運動的民眾能更彈性地採買設備，自開放登記起，累計超過459萬人登記成功。運動幣由參與「全明星運動會」的黃沐妍(小豬)擔任主持人，並由運動員李讓自抽球機取得數組2碼、3碼數字，進行身分證字號末2碼、末3碼比對，抽出約60萬名中籤名單。末2碼累計滿56萬時，開始抽末3碼數組。

▲▼「運動幣」公開抽籤。（圖／運動部頻道）

▲「運動幣」公開抽籤。（圖／運動部頻道）

依照規劃，中籤者可自3月1日上午10點起登入動滋網領取運動幣，使用期限至2026年底止。本次運動幣可全額折抵運動課程、場館費用及各項運動賽事門票，並新增「添裝備」項目，每人最高可使用200元購買運動鞋、運動服飾或相關器材，提升實用性與彈性。

運動幣採電子錢包形式發放，內含500元額度，使用次數不限，無論實體門市或合作線上平台皆可抵用。實體消費時出示QR Code或付款碼，並輸入簡訊驗證碼即可完成折抵；線上付款則需輸入付款碼、身分證末四碼及驗證碼。若消費金額超出餘額，差額須自行補足。

需注意的是，運動幣限本人使用，禁止冒領、轉售或變相兌現，亦不得要求退還現金或找零。相關規定旨在確保補助專款專用，鼓勵民眾實際參與運動、培養健康生活習慣。

▲運動幣領取方式。（AI協作圖／記者楊舒帆製作，經編輯審核）

▲運動幣領取方式。（AI協作圖／記者楊舒帆製作，經編輯審核）

關鍵字： 標籤:運動幣抽籤結果全民福利運動補助電子錢包

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／運動幣中籤號碼出爐　60萬人可領500元！領取方式一次看

快訊／運動幣中籤號碼出爐　60萬人可領500元！領取方式一次看

快訊／美國隊壞消息！卡洛爾鉤狀骨骨折將動刀　確定無緣WBC

快訊／美國隊壞消息！卡洛爾鉤狀骨骨折將動刀　確定無緣WBC

卡洛爾傷退WBC！亞裔好手關成美國隊熱門備案　曾盼代表日本出賽

卡洛爾傷退WBC！亞裔好手關成美國隊熱門備案　曾盼代表日本出賽

「500元運動幣」60萬份今抽籤！　怎麼用一次看

「500元運動幣」60萬份今抽籤！　怎麼用一次看

28歲冬奧選手奪牌後「哭認出軌」！前女友冷回：很難原諒

28歲冬奧選手奪牌後「哭認出軌」！前女友冷回：很難原諒

大谷翔平登MLB打者排名第1　挺賈吉派怒：連大谷都會投給賈吉

大谷翔平登MLB打者排名第1　挺賈吉派怒：連大谷都會投給賈吉

卡洛爾鉤狀骨骨折動刀　蔡其昌第一時間祝福早日康復

卡洛爾鉤狀骨骨折動刀　蔡其昌第一時間祝福早日康復

飛力獅轉投墨聯獅子軍　統一獅不排除繼續合作：持續找第5號洋投

飛力獅轉投墨聯獅子軍　統一獅不排除繼續合作：持續找第5號洋投

源田壯亮親口介紹WBC「台灣代表」　林安可霸氣回應

源田壯亮親口介紹WBC「台灣代表」　林安可霸氣回應

快訊／會幫林秉聖上訴或賠錢嗎？　台新GM林祐廷親上火線回應

快訊／會幫林秉聖上訴或賠錢嗎？　台新GM林祐廷親上火線回應

【永生難忘的一支籤】雙重國籍男抽中海軍陸戰隊！朋友一旁笑到黑姑

熱門新聞

快訊／運動幣中籤號碼出爐　60萬人可領500元！領取方式一次看

快訊／美國隊壞消息！卡洛爾鉤狀骨骨折將動刀　確定無緣WBC

卡洛爾傷退WBC！亞裔好手關成美國隊熱門備案　曾盼代表日本出賽

「500元運動幣」60萬份今抽籤！　怎麼用一次看

28歲冬奧選手奪牌後「哭認出軌」！前女友冷回：很難原諒

大谷翔平登MLB打者排名第1　挺賈吉派怒：連大谷都會投給賈吉

讀者回應

﻿

熱門新聞

1快訊／運動幣中籤號碼出爐　60萬人可領500元！

2卡洛爾鉤狀骨骨折將動刀確定無緣WBC!

3卡洛爾退出WBC！美媒點名備案

4「500元運動幣」60萬份今抽籤！　怎麼用一次看

5冬奧選手「哭認出軌」！前女友冷回：很難原諒

最新新聞

1日媒激震：石井大智辭退WBC

2快訊／運動幣中籤號碼出爐　60萬人可領500元！

3阿巴西傷退譚傑龍遞補　中華男籃26日主場迎戰男籃誓師

4蘇智傑放慢調整、髙塩嚐花蓮美食

5卡洛爾揮棒骨折！教頭驚問「在開玩笑嗎？」

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

黃玉霖全運會竟「提前慶祝」　0.03秒之差丟金被隊友逆轉

古林睿煬紅白戰專心測試球種備戰經典賽　WBC用球適應中

陳柏毓來了！鄭宗哲先返美　曾總曝好消息：旅外限制沒有太嚴苛

又唱又跳齊揮兩韓統一旗韓 百人啦啦隊比奪金選手吸睛

黃立成現身信義威秀　記者：從陶朱隱園過來的嗎？

【看熱鬧不怕事大】羅東夜市爆發衝突！一群人圍觀卻反被萌翻XD

【在做特技表演嗎？】豪車過U型彎開到後輪翹起　後方貨車直接順利開過XD

粉絲扮專輯封面　GD嚇出表情包:是我嗎?

【虛驚事故】車站鐵軌旁驚見「移動草叢」！　警查出原因要罰了
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366