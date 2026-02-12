藍蟹發文關注台灣之光王建民、林家正　昔日「藍蟹人」出征WBC

▲王建民、林家正受到關注。（圖／取自藍蟹隊官方臉書粉絲團）

記者楊舒帆／綜合報導

2026年世界棒球經典賽（WBC）即將於3月5日點燃戰火，各隊名單陸續公布。美國獨立聯盟南馬里蘭藍蟹隊（Southern Maryland Blue Crabs）官網也特別發文指出，曾效力球隊的王建民與林家正將代表中華隊出征本屆經典賽，消息一出，也勾起不少球迷回憶。

根據藍蟹隊官網發布的新聞稿內容，王建民此次將以牛棚教練身分加入中華隊教練團，林家正則入選捕手名單。官網回顧王建民2015年效力藍蟹隊時的表現，當年他先發3場拿下3勝0敗、防禦率2.49，面對85名打者僅1次保送、送出9次三振。官網也提到，王建民大聯盟生涯9個賽季累計68勝34敗，2006年以19勝並列勝投王，並在賽揚獎票選名列第2。這次王建民也加入中華隊教練團陣容。

官網同時介紹林家正2025年在藍蟹隊的表現，他於下半季出賽22場，守備率1.000，送出10次助殺並阻殺5次盜壘，展現穩定防守能力。藍蟹隊也提到，林家正是首位被美國職棒體系選秀指名的台灣球員，2016年於第16輪被西雅圖水手選中，生涯最高層級曾升至3A。

此外，藍蟹隊前投手尼克・威爾斯也將代表英國隊參賽。官網表示，威爾斯曾於2022年效力球隊並隨隊闖進季後賽。2026年經典賽將於3月5日開打，決賽預定3月17日在邁阿密舉行，多名前藍蟹成員分別代表不同國家站上國際舞台，也成為球團關注焦點。