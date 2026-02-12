運動雲

>

桃猿328大巨蛋開季！8大主題日：聯名短尾矮袋鼠、小魔女DoReMi

▲樂天桃猿上半季主題公告。（圖／樂天桃猿提供）

▲樂天桃猿上半季主題公告。（圖／樂天桃猿提供）

記者楊舒帆／綜合報導

樂天桃猿2026年開幕系列戰將於3月28日、29日在臺北大巨蛋熱血登場，球團特別準備隊史首枚冠軍戒指、限定零錢包與紀念小卡等多項專屬贈品，邀請球迷一同見證榮耀時刻、揭開新賽季序幕。

3月31日「做伙炭開工日」則是本季首場桃園主場賽事，當天將舉行球迷引頸期盼的冠軍獎牌揭牌儀式，正式宣告2026賽季全面啟動。上半季樂天桃猿規劃八大主題日，號召「10號隊友」一起進場，成為桃猿男兒最堅強的後盾。

4月10日「10號隊寵春訓日」邀請球迷帶著家中的毛孩共襄盛舉；4月11、12日推出話題十足的「萌え萌え猿夢女僕」主題日，女孩們將換上女僕裝，連猿氣與大聖也將驚喜變裝。4月24日至26日登場的「YOKOSO 屋台花火祭」則延續一年一度的日式祭典氛圍，打造最具異國風情的棒球派對。

5月8日至10日「小魔女 DoReMi－女孩的魔法攻擊」聯名超人氣動畫《小魔女 DoReMi》，樂天女孩化身魔女練習生喚起滿滿回憶；5月23、24日「永續趴」攜手桃園市政府環保局倡議愛地球；5月29日至31日則邀請韓國超人氣療癒IP DINOTAENG進駐樂天球場，推出「轟轟轟！HOME RUN DINOTAENG」人氣短尾矮袋鼠主題活動，帶來滿滿療癒能量。

6月19日至21日壓軸登場的「動紫趴」為上半季最後一個主題日，三天邀請各世代熟悉的聲音輪番接唱，球員與女孩也將帶來突破演出，為球迷打造最熱血的夏日棒球盛典。

2026年主場例行賽上半季門票將於ibon售票系統獨家販售，詳細售票與活動資訊將陸續於樂天桃猿官方平台公布。做伙最強，全猿齊心，一起為同一個目標而戰！

