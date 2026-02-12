WBC日本快腿周東佑京「自省太弱」　擔憂跑速仍增重8公斤

▲周東佑京。（圖／翻自福岡軟銀鷹官方粉絲團）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

日本「快腿」外野手周東佑京在上屆WBC以「神跑壘」震撼世界，但那段榮耀並未讓他停下腳步，隨著3月世界棒球經典賽（WBC）即將開打，周東卻坦言，2023年奪冠後留在心中的不是自信，而是強烈危機感。

「自己真的太弱了。」這是他在回顧上屆賽事後最直接的自我評價，準決賽對墨西哥一戰，他以關鍵代跑踏回再見分，被外界譽為神跑壘，然而角色定位僅是「代跑王牌」，打擊僅有1打席且吞下三振。

在近距離目睹日本強打群與海外選手厚實體格後，周東直言，「如果維持現狀，未來就會結束。」

這份焦慮最終促使他做出改變，雖早已意識到需要提升力量，也曾表示想增加體重，但始終顧慮「會不會失去速度」，不過為了在更高層級舞台有所表現，他決定放手一搏。

原本不易增重的體質，讓他即便提升體重，進入球季後也很快消耗殆盡，因此他大幅增加進食次數，幾乎不讓自己感到飢餓，同時顯著提高重訓量。上屆WBC時體重約70公斤，如今春訓報到時已達78公斤，增重8公斤，成果也開始反映在打擊表現上。

春訓首日午間特打時，即使未全力揮擊，球仍飛抵中外野偏左方向圍牆，儘管他自評「完全不行，本來想轟上中外野看板」，語氣依舊嚴苛，但擊球初速與飛行距離已與3年前明顯不同。

在本屆WBC日本隊陣中，真正以中外野為本職者僅他一人，周東表示，「和上次相比，我認為成長了不少，提升後的自己能打出怎樣的表現，有一點期待。」