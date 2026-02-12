運動雲

>

WBC日本快腿周東佑京「自省太弱」　擔憂跑速仍增重8公斤

▲軟銀隊周東佑京。（圖／翻自軟銀隊官方粉絲團）

▲周東佑京。（圖／翻自福岡軟銀鷹官方粉絲團）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

日本「快腿」外野手周東佑京在上屆WBC以「神跑壘」震撼世界，但那段榮耀並未讓他停下腳步，隨著3月世界棒球經典賽（WBC）即將開打，周東卻坦言，2023年奪冠後留在心中的不是自信，而是強烈危機感。

「自己真的太弱了。」這是他在回顧上屆賽事後最直接的自我評價，準決賽對墨西哥一戰，他以關鍵代跑踏回再見分，被外界譽為神跑壘，然而角色定位僅是「代跑王牌」，打擊僅有1打席且吞下三振。

[廣告]請繼續往下閱讀...

在近距離目睹日本強打群與海外選手厚實體格後，周東直言，「如果維持現狀，未來就會結束。」

這份焦慮最終促使他做出改變，雖早已意識到需要提升力量，也曾表示想增加體重，但始終顧慮「會不會失去速度」，不過為了在更高層級舞台有所表現，他決定放手一搏。

原本不易增重的體質，讓他即便提升體重，進入球季後也很快消耗殆盡，因此他大幅增加進食次數，幾乎不讓自己感到飢餓，同時顯著提高重訓量。上屆WBC時體重約70公斤，如今春訓報到時已達78公斤，增重8公斤，成果也開始反映在打擊表現上。

春訓首日午間特打時，即使未全力揮擊，球仍飛抵中外野偏左方向圍牆，儘管他自評「完全不行，本來想轟上中外野看板」，語氣依舊嚴苛，但擊球初速與飛行距離已與3年前明顯不同。

在本屆WBC日本隊陣中，真正以中外野為本職者僅他一人，周東表示，「和上次相比，我認為成長了不少，提升後的自己能打出怎樣的表現，有一點期待。」

關鍵字： 2026WBC2026WBC日韓日本職棒福岡軟銀鷹周東佑京

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／運動幣中籤號碼出爐　60萬人可領500元！領取方式一次看

快訊／運動幣中籤號碼出爐　60萬人可領500元！領取方式一次看

快訊／美國隊壞消息！卡洛爾鉤狀骨骨折將動刀　確定無緣WBC

快訊／美國隊壞消息！卡洛爾鉤狀骨骨折將動刀　確定無緣WBC

卡洛爾傷退WBC！亞裔好手關成美國隊熱門備案　曾盼代表日本出賽

卡洛爾傷退WBC！亞裔好手關成美國隊熱門備案　曾盼代表日本出賽

「500元運動幣」60萬份今抽籤！　怎麼用一次看

「500元運動幣」60萬份今抽籤！　怎麼用一次看

28歲冬奧選手奪牌後「哭認出軌」！前女友冷回：很難原諒

28歲冬奧選手奪牌後「哭認出軌」！前女友冷回：很難原諒

大谷翔平登MLB打者排名第1　挺賈吉派怒：連大谷都會投給賈吉

大谷翔平登MLB打者排名第1　挺賈吉派怒：連大谷都會投給賈吉

卡洛爾鉤狀骨骨折動刀　蔡其昌第一時間祝福早日康復

卡洛爾鉤狀骨骨折動刀　蔡其昌第一時間祝福早日康復

飛力獅轉投墨聯獅子軍　統一獅不排除繼續合作：持續找第5號洋投

飛力獅轉投墨聯獅子軍　統一獅不排除繼續合作：持續找第5號洋投

源田壯亮親口介紹WBC「台灣代表」　林安可霸氣回應

源田壯亮親口介紹WBC「台灣代表」　林安可霸氣回應

快訊／會幫林秉聖上訴或賠錢嗎？　台新GM林祐廷親上火線回應

快訊／會幫林秉聖上訴或賠錢嗎？　台新GM林祐廷親上火線回應

高金案偵辦

熱門新聞

快訊／運動幣中籤號碼出爐　60萬人可領500元！領取方式一次看

快訊／美國隊壞消息！卡洛爾鉤狀骨骨折將動刀　確定無緣WBC

卡洛爾傷退WBC！亞裔好手關成美國隊熱門備案　曾盼代表日本出賽

「500元運動幣」60萬份今抽籤！　怎麼用一次看

28歲冬奧選手奪牌後「哭認出軌」！前女友冷回：很難原諒

大谷翔平登MLB打者排名第1　挺賈吉派怒：連大谷都會投給賈吉

讀者回應

﻿

熱門新聞

1卡洛爾鉤狀骨骨折將動刀確定無緣WBC!

2卡洛爾退出WBC！美媒點名備案

3「500元運動幣」60萬份今抽籤！　怎麼用一次看

4冬奧選手「哭認出軌」！前女友冷回：很難原諒

5快訊／運動幣中籤號碼出爐　60萬人可領500元！

最新新聞

1日媒激震：石井大智辭退WBC

2快訊／運動幣中籤號碼出爐　60萬人可領500元！

3阿巴西傷退譚傑龍遞補　中華男籃26日主場迎戰男籃誓師

4蘇智傑放慢調整、髙塩嚐花蓮美食

5卡洛爾揮棒骨折！教頭驚問「在開玩笑嗎？」

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

黃玉霖全運會竟「提前慶祝」　0.03秒之差丟金被隊友逆轉

古林睿煬紅白戰專心測試球種備戰經典賽　WBC用球適應中

陳柏毓來了！鄭宗哲先返美　曾總曝好消息：旅外限制沒有太嚴苛

又唱又跳齊揮兩韓統一旗韓 百人啦啦隊比奪金選手吸睛

黃立成現身信義威秀　記者：從陶朱隱園過來的嗎？

【看熱鬧不怕事大】羅東夜市爆發衝突！一群人圍觀卻反被萌翻XD

【在做特技表演嗎？】豪車過U型彎開到後輪翹起　後方貨車直接順利開過XD

粉絲扮專輯封面　GD嚇出表情包:是我嗎?

【虛驚事故】車站鐵軌旁驚見「移動草叢」！　警查出原因要罰了
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366