本周年前封關戰仍不排除「全本土」　戰神曝當前4洋將狀態

▲國王飛米，戰神許皓程、梅克，林秉聖。（圖／TPBL職籃提供）

▲戰神4名洋將都掛傷號，昨日罕見以「全本土」陣容應戰。（圖／TPBL職籃提供）

記者杜奕君／台北報導

台北台新戰神11日在陣中4位洋將全部掛傷號情況下，以罕見聯盟特例「全本土」狀態出賽，雖然團隊展現不錯拚勁，但最終仍以14分之差不敵3洋將出擊的高雄全家海神。由於戰神本周末仍有一場農曆年前的上半季封關戰，戰神團隊也透露不排除仍可能以全本土陣容出擊，但透露也可能有3名洋將能夠歸隊效力。

戰神上周末主場2連戰開打前，爆發「洋將危機」，史東在仍有合約情況下，擅自離隊並搭機離台，引發軒然大波。另外戰神包括基德（膝傷）、威力斯（眼傷）、弗利沙（盲腸炎）皆無法出賽，導致球隊僅剩單洋將梅克硬撐，雖然有打破聯盟單場新高48分強勢表現，但球隊仍是兩戰皆敗。

在梅克連續兩戰都以單洋將苦撐下，昨日戰神5天內第3場主場賽事，梅克也因膝蓋不適高掛免戰牌，也讓戰神史無前例，在4名洋將都無法上陣情況下，以全本土陣容出賽。

賽後戰神總經理林祐廷表示，「本周末的比賽，確實不能排除持續全本土可能，但其實洋將都很想上場，不過考量他們近期跟隨球隊練習次數不多，我寧願他們全部健康，拚到1勝，但傷了一整季，真的不值得。」

戰神總教練許皓程則說，「洋將需要透過醫療、防護團隊來評估，經過精密的評估才能確定，但他們都積極展現想要回到賽場的決心。」

據了解，目前戰神除了梅克本周末上場機率最高外，威力斯也已經開始隨隊練習，盲腸炎相關治療結束的弗利沙，也表態希望趕緊上陣展開「首秀」，戰神14日前進新北國王作客之戰，仍有機會湊齊3洋將上陣，力拚終止4連敗。

目前戰神以8勝14敗，排名聯盟例行賽第6位，距離第5名國王（11勝11敗）仍有3場勝差。

▲海神賽克維奇、胡瓏貿、朱永弘，戰神許皓程、丁聖儒。（圖／TPBL提供）

▲戰神總教練許皓程透露目前洋將都想積極回到賽場效力。（圖／TPBL職籃提供）

