千賀滉大差點失去自信！　新賽季想證明「能投完1整年」

▲▼大都會千賀滉大。（圖／達志影像／美聯社）

▲千賀滉大。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

美國電視台《SNY》今（12）日公開紐約大都會日籍投手千賀滉大的專訪，33歲的他即將迎來大聯盟第4個球季，展現了強烈復活欲望，在影片中透露自己的想法與決心。

千賀接受媒體採訪時，談到今年春訓的目標表示，「首先是不要再受傷。」關於目前身體的狀況，他說，「去年因為受傷，確實在平衡方面受到很大影響，所以休賽季有好好復健與調整，現在的自己，是讓我非常滿意的狀態。」

過去2年未能繳出理想成績，他必須重新贏回球隊信任，千賀坦言，「不論是對大都會、還是對我自己，作為一名棒球選手，這2年真的非常不甘心，無法完整投完一個先發輪值的一整年，讓我累積了很多挫折感，希望能向自己證明，我能完整投完一整年。」

他也補充說，「首先是讓自己相信自己能做到，如果能一年不受傷，其他人的評價自然會跟著來。」

回顧這2年，千賀直言，「過去一直都有穩定投球，從來沒有連續2年不順的情況，所以在心理層面確實很困難，也曾差點失去自信。」

但他強調，「這是一個不做就會被淘汰的世界，正因為如此清楚，我現在是抱著全力以赴的心情來到這裡。」

休賽季期間，千賀曾陷入交易傳聞，對此他表示，「我最專注的當然是自己能做到的事情，無法控制的部分就不去想，能做的就是活在當下、全力以赴，不管被交易或不被交易，我都會拼命努力。」

雖有交易傳聞，但美國媒體也指出，千賀親自向球團表達「比起被交易到其他球隊，更希望留在球隊」的意向。

千賀在2024年球季因傷僅出賽1場，上季原本帶著復活期待出發，春季狀況良好，卻在6月拉傷右大腿後側肌群而離隊，7月回歸後狀況未能完全回穩，9月更被下放小聯盟，留下遺憾，最終該季出賽22場，戰績7勝6敗，防禦率3.02。

關鍵字： MLB紐約大都會千賀滉大

