28歲冬奧選手奪牌後「哭認出軌」！前女友冷回：很難原諒

萊格雷德完賽後，挪威隊友坦德雷沃爾德（Ingrid Landmark Tandrevold)）擁抱他。（翻攝Ｘ@VSportsTM）

▲萊格雷德完賽後，挪威隊友坦德雷沃爾德（Ingrid Landmark Tandrevold)）擁抱他。（翻攝Ｘ@VSportsTM）

圖文／鏡週刊

28歲挪威冬季兩項選手萊格雷德（Sturla Holm Lægreid）近日在米蘭與科爾蒂納冬季奧運上，奪得男子20公里項目銅牌。不過，賽後他情緒潰堤，在鏡頭前哭著坦承自己對交往半年的女友不忠。堪稱「好萊塢式懺悔」掩蓋了比賽原本的焦點，在全球引發話題。對此，女方低調回應：「很難原諒他。」

好萊塢式懺悔能挽回芳心？　女方：被迫承受真的很痛

萊格雷德在冬奧摘銅，賽後他接受挪威國家廣播公司《NRK》訪問時，他突然情緒潰堤，公開承認自己出軌。他含淚表示：「有一個人我很想和她分享這一切，但她今天可能沒有在看。」

他說：「6個月前，我遇見了我生命中的摯愛，是世界上最美麗、最善良的人。但3個月前，我犯下了人生最大的錯誤，我背叛了她。」萊格雷德激動說：「我人生中曾擁有一面金牌……我眼中只有她。我不知道說這些想達成什麼……我只希望能和她一起分享。」

萊格雷德賽後受訪落淚，公開坦承出軌。（翻攝NRK TV畫面）

▲萊格雷德賽後受訪落淚，公開坦承出軌。（翻攝NRK TV畫面）

不過，這番愛的宣言沒能打動前女方，女方11日以匿名方式向挪威《VG報》表示：「即使是在全世界面前的告白，也很難原諒。」她直言：「我沒有選擇要被置於這樣的位置，被迫承受這一切真的很痛。我們有聯繫，他也知道我對這件事的看法。」她感謝家人與朋友，「謝謝他們在這段時間擁抱我、支持我。也謝謝那些雖然不知道我是誰，仍然為我著想、同情我的人」。

奪銅當天投下「感情核彈」？　萊格雷德還希望挽回女友？

面對前女友說法，萊格雷德起初拒絕回應，隨後發表聲明坦言：「我深深後悔在這個屬於挪威冬季兩項的喜悅日子裡，提起這段私人故事。我今天狀況不太好，思緒也不清楚。」

萊格雷德透露，自己是在比賽前一晚「突然頓悟」，決定公開坦白：「昨晚我有種啟示，覺得應該投下這顆炸彈……我已經沒有什麼可失去的。」他形容這次訪問像是投下核彈，希望能讓女方明白他的愛：「她大概已經討厭我了，但也許這樣能讓她知道我有多愛她。」

萊格雷德（右起）奪得銅牌，但他公開私事，完全掩蓋金牌約翰－奧拉夫博特恩、銀牌艾瑞克佩羅的比賽焦點。（翻攝biathlonworld IG）

▲萊格雷德（右起）奪得銅牌，但他公開私事，完全掩蓋金牌約翰－奧拉夫博特恩、銀牌艾瑞克佩羅的比賽焦點。（翻攝biathlonworld IG）

當被問及前女友身分時，他拒絕透露姓名：「出於尊重，我不會說出她是誰。」並表示：「她可能還在消化上週我私下告訴她的事。我希望隧道盡頭仍有光，她還能愛我。」

事實上，萊格雷德本季世界盃表現起伏不定，在冬奧甚至被移出混合接力名單。賽前他曾坦言：「我不會隱瞞，我對自己沒有太高期待。」如今卻奪下生涯首面奧運銅牌。

同場賽事中，挪威選手約翰－奧拉夫博特恩（Johan-Olav Botn）奪金，法國選手艾瑞克佩羅（Eric Perrot）摘銀。萊格雷德在射擊環節20發命中19發，最終排名第3。不過，他把自己偷吃一事昭告全天下，完全掩蓋比賽焦點，也引來不小爭議。


關鍵字： 萊格雷德Sturla Holm Lægreid鏡週刊

