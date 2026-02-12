運動雲

「馬刺櫻木花道」索漢突遭釋出　尼克曾有興趣

▲馬刺索漢。（圖／達志影像／美聯社）

 ▲索漢（Jeremy Sochan）突遭馬刺釋出。（圖／達志影像／美聯社） 

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

聖安東尼奧馬刺在NBA交易截止日後拋出震撼彈，正式將22歲前鋒索漢（Jeremy Sochan）釋出，根據《ClutchPoints》與《ESPN》報導，雙方已敲定釋出細節，待通過澄清程序後，將正式投入聯盟買斷市場。

索漢在2022年NBA選秀中以第9順位被馬刺選中，他在2022-23賽季入選年度新秀陣容，然而本季在總教練強森（Mitch Johnson）的輪替安排中並未扮演主要角色，自1月初以來僅上場49分鐘。

待通過程序後，索漢將成為NBA買斷市場的重點人選之一，預計多支季後賽競逐球隊將對這名年輕前鋒表達興趣。在交易截止日前，紐約尼克曾是有意透過交易取得索漢的球隊之一。

另外，索漢在交易截止日前曾表示「希望被交易」，然而在交易截止日過後，他依然留在馬刺陣中，當時並無跡象顯示他將被釋出，然而，在持續未被納入輪替、且缺乏明確角色的情況下，雙方最終決定提前分道揚鑣。

在職業生涯前2個賽季中，索漢因其能防守多個位置的能力而被馬刺大量使用，儘管他生涯三分球命中率僅28.7%，但對於預期將在季後賽中競逐的球隊而言，他仍能以替補身份即時帶來影響。

本季至今，索漢出賽28場（馬刺共打了53場比賽），場均出賽約12.8分鐘，繳出4.1分、2.6籃板、1助攻。馬刺目前騰出1個名單空缺，可用於在買斷市場簽下球員。

