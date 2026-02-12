飛力獅轉投墨聯獅子軍　統一獅不排除繼續合作：持續找第5號洋投

▲飛力獅。（圖／統一獅提供）

記者楊舒帆／綜合報導

前統一獅洋投飛力獅（Félix Peña）新動向曝光！在未與統一獅續約後，他確定轉戰墨西哥聯盟，為新賽季尋找舞台。

墨西哥聯盟尤卡坦獅子（Leones de Yucatán）隊近日於官網正式宣布簽下飛力獅，強調這位擁有6年大聯盟資歷、曾締造合力無安打比賽紀錄的右投，將為2026年先發輪值增添深度，相關消息已於球團官網曝光。

官網介紹，飛力獅出生於多明尼加，2009年與小熊簽約，2016年登上大聯盟，之後效力天使4個賽季，生涯大聯盟累計260.1局、267次三振。2019年更與隊友聯手完成無安打比賽。近年轉戰韓職韓華鷹，2023年單季11勝、投177.1局，展現穩定吃局數能力。

飛力獅去年在中職出賽21場，戰績10勝3敗，投滿127.1局，防禦率僅1.91。季中在球探吳國豪夫婦協助下，解決困擾已久的指甲斷裂問題，讓他被球迷戲稱為「美甲獅」，狀況隨之回穩，屢屢繳出優質表現，也讓球迷期待新球季能看到他。不過隨著加盟墨聯消息曝光，是否還有機會在本季重返中職，也增添變數。

統一獅領隊蘇泰安表示，「飛力獅是我們五號洋將人選之一，今年加入墨西哥聯盟，球隊祝福他在墨西哥有好的成績，後續也不排除有繼續合作的可能。球隊在尋找第5號洋的部分不會停止，一直持續在進行，如有好消息一定會對外說明。」