大谷翔平「壞小孩模式」啟動！戴墨鏡對鏡頭灑水調皮畫面引熱議

▲大谷翔平拍廣告。（圖／截自雪肌精官方X）

記者楊舒帆／綜合報導

道奇球星大谷翔平再度跨界亮相，出演高絲（KOSE）旗下保養品牌「雪肌精」防曬新品廣告《雪肌精的強韌膜UV篇》，廣告將於13日起在日本全國播出。畫面中他戴上太陽眼鏡、手持水管豪邁灑水，罕見展現帶點調皮的另一面，引發球迷討論。

大谷在廣告中以白色T恤搭配水藍色短袖襯衫與深藍色短褲的輕鬆造型登場，在陽光灑落的庭院裡戴著墨鏡開心灑水。拍攝過程中，導演還特別要求他露出「相當調皮的表情」，大谷也配合擺出玩心十足的神情，在水花四濺中完成拍攝。

根據日媒《Full Count》報導指出，大谷在拍攝結束後觀看回放畫面時，對自己的表現露出滿意笑容。受訪時被問到配合商品名稱，是否因為經驗累積而變得更加「強韌」，他表示，隨著年齡增長，不論在球場上或場外都經歷許多事情，包括手術等重要事件，雖然當下辛苦，但回頭看往往都成為正面的養分。

廣告曝光後，社群平台隨即出現大量留言，「ksgk（壞小孩）谷出現了」、「這是什麼畫面」、「終於來了」等聲音湧現；對於他戴著太陽眼鏡的造型，也有粉絲直呼「太帥了」、「一早就被震撼到」，討論熱度持續升溫。