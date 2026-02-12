運動雲

>

大谷翔平「壞小孩模式」啟動！戴墨鏡對鏡頭灑水調皮畫面引熱議

▲大谷翔平拍廣告。（圖／截自雪肌精官方X）

▲大谷翔平拍廣告。（圖／截自雪肌精官方X）

記者楊舒帆／綜合報導

道奇球星大谷翔平再度跨界亮相，出演高絲（KOSE）旗下保養品牌「雪肌精」防曬新品廣告《雪肌精的強韌膜UV篇》，廣告將於13日起在日本全國播出。畫面中他戴上太陽眼鏡、手持水管豪邁灑水，罕見展現帶點調皮的另一面，引發球迷討論。

大谷在廣告中以白色T恤搭配水藍色短袖襯衫與深藍色短褲的輕鬆造型登場，在陽光灑落的庭院裡戴著墨鏡開心灑水。拍攝過程中，導演還特別要求他露出「相當調皮的表情」，大谷也配合擺出玩心十足的神情，在水花四濺中完成拍攝。

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據日媒《Full Count》報導指出，大谷在拍攝結束後觀看回放畫面時，對自己的表現露出滿意笑容。受訪時被問到配合商品名稱，是否因為經驗累積而變得更加「強韌」，他表示，隨著年齡增長，不論在球場上或場外都經歷許多事情，包括手術等重要事件，雖然當下辛苦，但回頭看往往都成為正面的養分。

廣告曝光後，社群平台隨即出現大量留言，「ksgk（壞小孩）谷出現了」、「這是什麼畫面」、「終於來了」等聲音湧現；對於他戴著太陽眼鏡的造型，也有粉絲直呼「太帥了」、「一早就被震撼到」，討論熱度持續升溫。

關鍵字： 大谷翔平雪肌精防曬廣告跨界演出調皮造型

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／美國隊壞消息！卡洛爾鉤狀骨骨折將動刀　確定無緣WBC

快訊／美國隊壞消息！卡洛爾鉤狀骨骨折將動刀　確定無緣WBC

卡洛爾傷退WBC！亞裔好手關成美國隊熱門備案　曾盼代表日本出賽

卡洛爾傷退WBC！亞裔好手關成美國隊熱門備案　曾盼代表日本出賽

28歲冬奧選手奪牌後「哭認出軌」！前女友冷回：很難原諒

28歲冬奧選手奪牌後「哭認出軌」！前女友冷回：很難原諒

大谷翔平登MLB打者排名第1　挺賈吉派怒：連大谷都會投給賈吉

大谷翔平登MLB打者排名第1　挺賈吉派怒：連大谷都會投給賈吉

「500元運動幣」60萬份今抽籤！　怎麼用一次看

「500元運動幣」60萬份今抽籤！　怎麼用一次看

卡洛爾鉤狀骨骨折動刀　蔡其昌第一時間祝福早日康復

卡洛爾鉤狀骨骨折動刀　蔡其昌第一時間祝福早日康復

感謝東京電擊！國王驚險挺進東超季後賽　領航猿確定分組第2晉級

感謝東京電擊！國王驚險挺進東超季後賽　領航猿確定分組第2晉級

快訊／會幫林秉聖上訴或賠錢嗎？　台新GM林祐廷親上火線回應

快訊／會幫林秉聖上訴或賠錢嗎？　台新GM林祐廷親上火線回應

快訊／海神上半季成墊底爐主！　代理主帥朱永弘點評：措手不及

快訊／海神上半季成墊底爐主！　代理主帥朱永弘點評：措手不及

飛力獅轉投墨聯獅子軍　統一獅不排除繼續合作：持續找第5號洋投

飛力獅轉投墨聯獅子軍　統一獅不排除繼續合作：持續找第5號洋投

高金案偵辦

熱門新聞

快訊／美國隊壞消息！卡洛爾鉤狀骨骨折將動刀　確定無緣WBC

卡洛爾傷退WBC！亞裔好手關成美國隊熱門備案　曾盼代表日本出賽

28歲冬奧選手奪牌後「哭認出軌」！前女友冷回：很難原諒

大谷翔平登MLB打者排名第1　挺賈吉派怒：連大谷都會投給賈吉

「500元運動幣」60萬份今抽籤！　怎麼用一次看

卡洛爾鉤狀骨骨折動刀　蔡其昌第一時間祝福早日康復

讀者回應

﻿

熱門新聞

1卡洛爾鉤狀骨骨折將動刀確定無緣WBC!

2卡洛爾退出WBC！美媒點名備案

3冬奧選手「哭認出軌」！前女友冷回：很難原諒

4大谷登打者榜首　賈吉派炸鍋怒嗆

5「500元運動幣」60萬份今抽籤！　怎麼用一次看

最新新聞

1今井達也春訓目標交流　自己決定投球數

2源田介紹台灣代表　林安可霸氣回應

3活塞、黃蜂大亂鬥　史都華遭禁賽7場

4山本由伸揮桿、投球相通　美媒盛讚

5菊池雄星飆156公里　直呼還可以更快

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

黃玉霖全運會竟「提前慶祝」　0.03秒之差丟金被隊友逆轉

古林睿煬紅白戰專心測試球種備戰經典賽　WBC用球適應中

陳柏毓來了！鄭宗哲先返美　曾總曝好消息：旅外限制沒有太嚴苛

又唱又跳齊揮兩韓統一旗韓 百人啦啦隊比奪金選手吸睛

黃立成現身信義威秀　記者：從陶朱隱園過來的嗎？

【看熱鬧不怕事大】羅東夜市爆發衝突！一群人圍觀卻反被萌翻XD

【在做特技表演嗎？】豪車過U型彎開到後輪翹起　後方貨車直接順利開過XD

粉絲扮專輯封面　GD嚇出表情包:是我嗎?

【虛驚事故】車站鐵軌旁驚見「移動草叢」！　警查出原因要罰了
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366