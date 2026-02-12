運動雲

卡洛爾傷退WBC！亞裔好手關成美國隊熱門備案　曾盼代表日本出賽

▲關（Steven Kwan）。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

2026年世界棒球經典賽（WBC）即將在3月登場，美國隊早早集結豪華戰力備戰，由「法官」賈吉（Aaron Judge）、史庫柏（Tarik Skubal）、史肯斯（Paul Skenes）與小惠特（Bobby Witt Jr.）領軍，星度十足。不過陣容卻出現變數，響尾蛇強打卡洛爾（Corbin Carroll）因右手手術確定無法參賽，美國隊已啟動替補評估機制。

根據記者莫羅西（Jon Morosi）透露，美國棒協正積極物色替代人選，名單包括史蒂芬・關（Steven Kwan）、泰勒・索德斯壯（Tyler Soderstrom）、萊利・格林（Riley Greene）、羅曼・安東尼（Roman Anthony）、詹姆斯・伍德（James Wood）、懷亞特・蘭福德（Wyatt Langford）與凱爾・史托爾斯（Kyle Stowers）等人，其中外野手被視為最可能的補強方向。

在眾多選項中，關被認為是相當合適的人選。他上季繳出打擊率2成72、11轟、29支二壘安打、52分打點，全年170支安打僅吞60次三振，打擊穩定性與守備彈性兼具，能勝任兩側角落外野。不過關本身具有日本、中國血統，他的祖父母來自中國廣東，外祖父母則來自日本山形，父母親都是在美國出生，他過去也多次表達對日本文化的熱愛，甚至公開表示希望有朝一日能代表日本出賽，若最終披上美國隊戰袍，勢必也會成為話題。

本屆WBC美國隊被分在B組，將與墨西哥、英國、巴西與義大利同組競逐晉級名額。其中3月9日對決墨西哥一戰備受矚目，美國隊將在德州休士頓擔任主隊作戰。小組賽4戰中有3場為主場，賽程安排也有利於地主隊發揮，美國隊仍被看好是奪冠熱門之一。

