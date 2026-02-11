快訊／美國隊壞消息！卡洛爾鉤狀骨骨折將動刀　確定無緣WBC

▲卡洛爾（Corbin Carroll）。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

美國隊傳傷兵消息！響尾蛇明星外野手卡洛爾（Corbin Carroll）因右手鉤狀骨骨折，將於美國時間周三接受手術。

根據ESPN記者帕桑（Jeff Passan）報導，卡洛爾確定無法在3月登場的世界棒球經典賽（WBC）代表美國隊出賽，且能否趕上大聯盟開幕戰仍存在變數。

另外，《MLB.com》記者吉伯特（Steve Gilbert）報導，卡洛爾是在打擊練習時不慎造成鉤狀骨骨折。他進一步指出，卡洛爾無緣本屆WBC之外，春訓將缺席「相當長一段時間」，甚至可能從傷兵名單（IL）開季。

卡洛爾擁有台灣血統，父親是美國人，母親則出生於台灣。他從小在西雅圖長大，過去曾隨母親返台探親，對台灣並不陌生。身為少見的台美混血大聯盟好手，卡洛爾一直是台灣球迷的關注焦點，本屆經典賽前也一度是中華隊徵詢的熱門人選，但他最終選擇披上美國隊戰袍，如今卻因傷退賽。

目前球團尚未正式證實消息，卡洛爾復出時間表仍未明朗。吉伯特直指，響尾蛇當然希望他能趕上開幕戰。

卡洛爾自2022年8月升上大聯盟以來，已成為球隊進攻核心之一。2023年勇奪國聯新人王，並率隊闖進世界大賽；上季更入選明星賽，繳出打擊率2成59、上壘率3成43、長打率5成41、OPS+ 140的成績，並以17支三壘安打高居大聯盟之冠，展現全面火力。