運動雲

>

快訊／美國隊壞消息！卡洛爾鉤狀骨骨折將動刀　確定無緣WBC

▲卡洛爾（Corbin Carroll）。（圖／達志影像／美聯社）

▲卡洛爾（Corbin Carroll）。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

美國隊傳傷兵消息！響尾蛇明星外野手卡洛爾（Corbin Carroll）因右手鉤狀骨骨折，將於美國時間周三接受手術。

根據ESPN記者帕桑（Jeff Passan）報導，卡洛爾確定無法在3月登場的世界棒球經典賽（WBC）代表美國隊出賽，且能否趕上大聯盟開幕戰仍存在變數。

[廣告]請繼續往下閱讀...

另外，《MLB.com》記者吉伯特（Steve Gilbert）報導，卡洛爾是在打擊練習時不慎造成鉤狀骨骨折。他進一步指出，卡洛爾無緣本屆WBC之外，春訓將缺席「相當長一段時間」，甚至可能從傷兵名單（IL）開季。

卡洛爾擁有台灣血統，父親是美國人，母親則出生於台灣。他從小在西雅圖長大，過去曾隨母親返台探親，對台灣並不陌生。身為少見的台美混血大聯盟好手，卡洛爾一直是台灣球迷的關注焦點，本屆經典賽前也一度是中華隊徵詢的熱門人選，但他最終選擇披上美國隊戰袍，如今卻因傷退賽。

目前球團尚未正式證實消息，卡洛爾復出時間表仍未明朗。吉伯特直指，響尾蛇當然希望他能趕上開幕戰。

卡洛爾自2022年8月升上大聯盟以來，已成為球隊進攻核心之一。2023年勇奪國聯新人王，並率隊闖進世界大賽；上季更入選明星賽，繳出打擊率2成59、上壘率3成43、長打率5成41、OPS+ 140的成績，並以17支三壘安打高居大聯盟之冠，展現全面火力。

關鍵字： 卡洛爾響尾蛇骨折美國隊WBC2026WBC2026WBC列強

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／美國隊壞消息！卡洛爾鉤狀骨骨折將動刀　確定無緣WBC

快訊／美國隊壞消息！卡洛爾鉤狀骨骨折將動刀　確定無緣WBC

大谷翔平登MLB打者排名第1　挺賈吉派怒：連大谷都會投給賈吉

大谷翔平登MLB打者排名第1　挺賈吉派怒：連大谷都會投給賈吉

快訊／會幫林秉聖上訴或賠錢嗎？　台新GM林祐廷親上火線回應

快訊／會幫林秉聖上訴或賠錢嗎？　台新GM林祐廷親上火線回應

感謝東京電擊！國王驚險挺進東超季後賽　領航猿確定分組第2晉級

感謝東京電擊！國王驚險挺進東超季後賽　領航猿確定分組第2晉級

快訊／海神上半季成墊底爐主！　代理主帥朱永弘點評：措手不及

快訊／海神上半季成墊底爐主！　代理主帥朱永弘點評：措手不及

丁聖儒飆新高29分「全本土」戰神差點贏　海神末節爆發終止5連敗

丁聖儒飆新高29分「全本土」戰神差點贏　海神末節爆發終止5連敗

快訊／東超關鍵晉級戰慘被打爆　富邦勇士無緣6強季後賽

快訊／東超關鍵晉級戰慘被打爆　富邦勇士無緣6強季後賽

日媒：徐若熙Live BP苦澀初登場　遭WBC日本隊打者接連安打狙擊

日媒：徐若熙Live BP苦澀初登場　遭WBC日本隊打者接連安打狙擊

快訊／林秉聖「雙約風暴」判賠336萬　攻城獅發聲大讚：公正裁決

快訊／林秉聖「雙約風暴」判賠336萬　攻城獅發聲大讚：公正裁決

「中華隊史奈爾」入列！MLB日本官網點名4旅美新秀：不容忽視

「中華隊史奈爾」入列！MLB日本官網點名4旅美新秀：不容忽視

黃立成現身信義威秀　記者：從陶朱隱園過來的嗎？

熱門新聞

快訊／美國隊壞消息！卡洛爾鉤狀骨骨折將動刀　確定無緣WBC

大谷翔平登MLB打者排名第1　挺賈吉派怒：連大谷都會投給賈吉

快訊／會幫林秉聖上訴或賠錢嗎？　台新GM林祐廷親上火線回應

感謝東京電擊！國王驚險挺進東超季後賽　領航猿確定分組第2晉級

快訊／海神上半季成墊底爐主！　代理主帥朱永弘點評：措手不及

丁聖儒飆新高29分「全本土」戰神差點贏　海神末節爆發終止5連敗

讀者回應

﻿

熱門新聞

1卡洛爾鉤狀骨骨折將動刀確定無緣WBC!

2大谷登打者榜首　賈吉派炸鍋怒嗆

3會向林秉聖伸出援手？　台新GM親回應

4東超季後賽6強出爐　領航猿、國王晉級

5海神上半季成爐主　代主帥：措手不及

最新新聞

1卡洛爾鉤狀骨骨折將動刀確定無緣WBC!

2海神上半季成爐主　代主帥：措手不及

3東超季後賽6強出爐　領航猿、國王晉級

4韓選手冬奧作弊！2女將設備含禁物

5會向林秉聖伸出援手？　台新GM親回應

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

黃玉霖全運會竟「提前慶祝」　0.03秒之差丟金被隊友逆轉

古林睿煬紅白戰專心測試球種備戰經典賽　WBC用球適應中

陳柏毓來了！鄭宗哲先返美　曾總曝好消息：旅外限制沒有太嚴苛

又唱又跳齊揮兩韓統一旗韓 百人啦啦隊比奪金選手吸睛

黃立成現身信義威秀　記者：從陶朱隱園過來的嗎？

【看熱鬧不怕事大】羅東夜市爆發衝突！一群人圍觀卻反被萌翻XD

【在做特技表演嗎？】豪車過U型彎開到後輪翹起　後方貨車直接順利開過XD

粉絲扮專輯封面　GD嚇出表情包:是我嗎?

【虛驚事故】車站鐵軌旁驚見「移動草叢」！　警查出原因要罰了
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366