快訊／海神上半季成墊底爐主！　代理主帥朱永弘點評：措手不及

▲海神賽克維奇、胡瓏貿、朱永弘，戰神許皓程、丁聖儒。（圖／TPBL提供）

▲海神代理總教練朱永弘形容上半季「措手不及」。（圖／TPBL提供）

記者杜奕君／台北報導

高雄全家海神11日在對手台北台新戰神4名洋將都掛傷號，以「全本土」應戰情況下，艱辛以104比90拿下勝利，順利終止5連敗，在上半季也以7勝17敗作收，但仍居聯盟7隊之末。經歷季中換帥，多名主力面臨傷病狀況，代理總教練朱永弘談到上半季總結時直言，只能用「措手不及」來形容。

海神在上個賽季與擁有林書豪的新北國王，在總冠軍賽苦戰7場才敗下陣來，展現「南霸天」強悍攻守。不料本季在開季洋將戰力動盪，原總教練費雪季中去職，加上多位本土、洋將主力陣容輪流掛傷號，導致戰力起伏不定，在上半季確定以7勝17敗作收，排名聯盟7隊之末。

海神代理總教練朱永弘表示，「上半季只能以『措手不及』來形容，用兩個洋將贏了比賽，季中換帥會面臨很多壓力，球迷都認為不是好事。以為狀況穩定後，又面臨洋將又受傷，不斷嘗試新的組合如何有化學效應，有在慢慢調整、適應回來。」

朱永弘也說，「下半季當傷兵歸隊後，希望團隊信心會更好，希望今年這些遭遇，可以帶給隊員未來最好的磨練。」

身為球隊一哥的胡瓏貿則表示，「洋將、主力球員的受傷，加上教練的更換，變化非常得大，一直不斷在適應新的東西，每場比賽能打的球員一直在改變，上半季真的很混亂，人生不可能永遠順遂，建立好信心，作對於球隊是對的事，相信好的事就會發生。」

▲海神賽克維奇、胡瓏貿、朱永弘，戰神許皓程、丁聖儒。（圖／TPBL提供）

▲海神胡瓏貿喊話展望下賽季，希望好運發生。（圖／TPBL提供）

