感謝東京電擊！國王驚險挺進東超季後賽　領航猿確定分組第2晉級

▲領航猿葛拉漢、盧峻翔。（圖／領航猿提供）

▲領航猿順利晉級東超季後賽6強行列。（圖／資料照）

記者杜奕君／綜合報導

EASL東超聯賽季後賽6強正式出爐！靠著東京電擊逆轉，以97比93擊敗烏蘭巴托野馬，5勝1敗搶下分組第1名，也幫助C組拿下2勝2敗的台灣TPBL職籃新北國王，以分組第2名驚險晉級取得季後賽6強門票。至於B組的PLG職籃桃園璞園領航猿，最終則以4勝2敗，B組第2名晉級季後賽6強。今日慘敗的台北富邦勇士，則在A組排名第3位，確定無緣晉級本季東超季後賽。

今日東京電擊交手烏蘭巴托野馬，東京電擊上周已經確定晉級季後賽6強，不過此戰贏球將可確保分組第1名以及4強種子席位。

今日東京電擊直到最後關頭上演大逆轉，最終4分之差擊敗烏蘭巴托野馬。東京電擊5勝1敗確定以分組第1名晉級季後賽，至於國王、野馬戰績同為3勝3敗，但比較對戰淨勝分後，國王驚險以分組第2名晉級。

至於領航猿所處的B組方面，琉球黃金國王今日以88比79擊敗馬尼拉電氣，以5勝1敗拿下B組龍頭，領航猿則以4勝2敗排名B組第2位晉級6強季後賽。

本季EASL東超聯賽，確定台灣職籃包括領航猿、國王都順利晉級季後賽行列，至於勇士則是唯一被淘汰隊伍。

▲新北國王桑尼、奧帝、李愷諺，昌原LG獵隼馬雷。（圖／EASL東超提供）

▲新北國王驚險晉級東超季後賽6強。（圖／EASL東超提供）

