快訊／會幫林秉聖上訴或賠錢嗎？　台新GM林祐廷親上火線回應

「齊天大聖」林秉聖先前效力台北台新戰神期間，鬧出與新竹御嵿攻城獅「雙約風暴」，11日法院一審判決林秉聖敗訴，須賠償攻城獅336萬9234元。戰神總經理林祐廷今日賽後親上火線回應表示，「目前只聽到數字與大方向的判決，細節還是要等拿到判決書，可能年後拿到才能給明確的回應。」

目前效力中國CBA聯賽浙江廣廈的林秉聖，先前效力戰神期間，鬧出與攻城獅的雙約事件，在當時成為話題焦點。經過法院審理後，今日一審結果出爐，判決林秉聖敗訴，需判賠336萬9234元給攻城獅，但全案仍可上訴。

攻城獅球團稍早發出聲明，強調感謝法院歷經審理後給予公正的裁決，此判決結果對維護職業運動合約精神具有重要意義。

至於戰神方面，總經理林祐廷今日賽後親上火線回應表示，「目前只聽到數字與大方向的判決，細節還是要等拿到判決書，可能年後拿到才能給明確的回應。還沒看到判決書，不知道為何這樣判。」

林祐廷也說，「我也和律師通過電話，目前沒看到判決書，真的不知道為什麼這樣判。這些真的要等到看見判決書，才能坐下來討論。知道為什麼要這樣判，這比較重要。」

