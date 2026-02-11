丁聖儒飆新高29分「全本土」戰神差點贏　海神末節爆發終止5連敗

▲海神賽克維奇末節扛起控球重任，幫助球隊終止5連敗。（圖／TPBL提供）

記者杜奕君／台北報導

台灣雙職籃首見！台北台新戰神11日賽前傳出4名洋將全數高掛免戰牌，此役僅能以「全本土」陣容主場迎戰高雄全家海神情況下，戰神本土球員仍拚出亮眼表現，末節一度追到僅3分差，不過關鍵時刻海神雙洋將賽克維奇、克力斯都有所發揮，加上胡瓏貿關鍵三分球穩定軍心，最終海神仍以104比90勝出，終止5連敗，至於戰神則是吞下近期一波4連敗。

戰神由於4名洋將梅克、基德、威力斯以及弗利沙全數掛傷號，今日賽前聯盟緊急以賽務章程核可方式，讓戰神以全本土陣容應戰。

不過此役戰神本土諸將打來有板有眼，在中華男籃新科國手主控丁聖儒領軍下，包括黃聰翰、陳冠全、劉彥廷以及雷蒙恩等人都有所發揮，末節戰神一度追到僅3分差。

但此戰有雙洋將坐鎮的海神，關鍵時刻仍靠著賽克維奇加上克力斯穩健拿分，加上胡瓏貿也有關鍵三分彈穩定軍心，最終海神仍以104比90勝出，順利終止5連敗。

此戰海神以賽克維奇拿下28分、13籃板最佳，克力斯25分、15籃板、4助攻，本土方面以吳曉謹、陳懷安拿下9分最佳。

苦吞4連敗的戰神方面，丁聖儒砍下生涯新高29分外帶5助攻、3抄截，雷蒙恩15分、5籃板、4助攻、2抄截，劉彥廷11分、4籃板，黃聰翰10分、5籃板、2助攻。

▲全本土陣容應戰的戰神，主控丁聖儒砍下生涯新高29分。（圖／TPBL提供）