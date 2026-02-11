運動雲

快訊／東超關鍵晉級戰慘被打爆　富邦勇士無緣6強季後賽

▲富邦勇士莫巴耶、古德溫、吳永仁。（圖／勇士提供）

▲富邦勇士東超關鍵晉級戰慘敗，無緣取得季後賽6強門票。（圖／勇士提供）

記者杜奕君／綜合報導

隸屬PLG職籃的台北富邦勇士，11日飛往日本客場，交手宇都宮皇者力拚本屆EASL東超聯賽晉級6強季後賽關鍵門票，但勇士此戰慘遭對手「打爆」，最終以88比105慘敗，無緣晉級本屆東超季後賽6強行列。

勇士此戰賽前，在東超小組賽前5戰繳出2勝3敗，暫居分組第3位，至於宇都宮皇者則是3勝2敗暫居第2位，此戰兩隊勝出者，將可取得關鍵季後賽6強門票。

不過此戰勇士團隊攻守打來仍不斷當機，本土陣容無法有效取分，全隊得分重心仍在古德溫、莫巴耶以及「東超限定洋將」艾倫身上。

首節打完勇士以10分落後，不過靠著日前鬧出朝裁判「吐口水」風波的壞小子洋將古德溫搶分，半場打完勇士追到47比54。

但下半場開打後，宇都宮皇者外線火力頻頻開轟，一度領先勇士來到20分之多，3節打完勇士也仍以15分之差大幅落後。

末節宇都宮皇者穩定領先，就連45歲的亞洲籃壇傳奇，曾站上NBA舞台的173公分老將控衛田臥勇太都獲得上場亮相機會，最終宇都宮皇者就以17分之差贏得勝利，順利晉級東超6強季後賽。

此戰勇士以古德溫拿下23分、7籃板最佳，艾倫22分，本土球員方面，曾祥鈞與陳又瑋拿下5分已經是全隊最高，全場本土球員又是只有零星的17分進帳。

至於宇都宮皇者方面，洋將紐比爾砍下全場最高27分，國手級戰將比江島慎則是26分，包含5記三分彈。

