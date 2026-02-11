運動雲

>

高中木聯／傅玟彥百球完投　美和關鍵挑戰成功一分決勝

▲傅玟彥百球完投、柯郁翰高中首轟助威。（圖／學聯提供）

▲柯郁翰高中首轟助威。（圖／學聯提供）

記者王真魚／綜合報導

美和高中今天（11日）在高中木棒聯賽第三階段登場，靠著高二左投傅玟彥演出生涯首次完投，加上柯郁翰敲出高中生涯首轟助威，終場以3比2擊敗東石高中，拿下第三階段首勝。

東石前一天在第三階段開胡，美和則是首度亮相，兩隊實力相當。美和2局下率先發動攻勢，靠對手失誤上壘，搭配戰術推進，林聖唯適時敲安先馳得點。4局下，柯郁翰轟出右外野陽春砲擴大領先；5局下他再敲出二壘安打，帶回第3分，美和取得3比0優勢。

[廣告]請繼續往下閱讀...

投手傅玟彥也掌控戰局，前5局未被敲出安打，守備在2、3兩局演出雙殺守備相挺，力保不失分。不過6局上東石展開反攻，1出局後先獲保送，隨後內野安打加上失誤破蛋，王崎家再補上二壘安打，追成2比3。東石再靠2次四死球攻佔滿壘，關鍵時刻傅玟彥對劉光甯投出近身球，原判觸身球，美和提出電視輔助判決挑戰後改判，守住1分領先優勢，並維持到終場。

美和總教練陳耿佑表示，東石打線左打者多，因此決定由左投傅玟彥先發，「他昨天練習狀況不錯，今天投得很好，只被敲2安打，加上守備在2、3兩局雙殺幫忙，也很關鍵。」

▲傅玟彥百球完投、柯郁翰高中首轟助威。（圖／學聯提供）

▲柯郁翰高中首轟助威。（圖／學聯提供）

傅玟彥此役用100球完投9局失2分，被敲2安打，送出3次三振、6次四死球，拿下勝投。他說：「今天就是攻擊好球帶，比分接近其實很緊張，但告訴自己要有自信，教練也鼓勵盡力就好。第一次完投真的很開心。」

身為排灣族的傅玟彥去年高一就報名木棒組，他坦言去年上場機會不多，今年出賽時間增加，進步明顯，「國中球速還不到130公里，高中進步很多，目前最快約137公里。」

美和在第三階段旗開得勝，董事長與校長也祭出獎金鼓勵。陳耿佑笑說，今天勝投與全壘打都有獎金，全隊還有加菜金，希望選手延續這股氣勢。

關鍵字： 高中木棒傅玟彥美和高中東石高中完投

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

日媒：徐若熙Live BP苦澀初登場　遭WBC日本隊打者接連安打狙擊

日媒：徐若熙Live BP苦澀初登場　遭WBC日本隊打者接連安打狙擊

WBC集訓前突發意外！石井大智紅白戰傷退被擔架抬出場

WBC集訓前突發意外！石井大智紅白戰傷退被擔架抬出場

快訊／台籃奇觀！　戰神傷到沒洋將聯盟特例「全本土」出賽

快訊／台籃奇觀！　戰神傷到沒洋將聯盟特例「全本土」出賽

韋蘭德回家了！1年1300萬美元重返老虎　迎生涯第21個球季

韋蘭德回家了！1年1300萬美元重返老虎　迎生涯第21個球季

日媒警戒台灣史上最強豪華戰力：讓日本陷入苦戰？

日媒警戒台灣史上最強豪華戰力：讓日本陷入苦戰？

冬奧「最辣女將」競速滑冰奪金！　比基尼美照曝光

冬奧「最辣女將」競速滑冰奪金！　比基尼美照曝光

MLB公布WBC預備登錄投手名單　日本今井達也等6投入列

MLB公布WBC預備登錄投手名單　日本今井達也等6投入列

台灣28年來第一位！　19歲「花滑新星」晉級冬奧決賽

台灣28年來第一位！　19歲「花滑新星」晉級冬奧決賽

「中華隊史奈爾」入列！MLB日本官網點名4旅美新秀：不容忽視

「中華隊史奈爾」入列！MLB日本官網點名4旅美新秀：不容忽視

大谷翔平登MLB打者排名第1　挺賈吉派怒：連大谷都會投給賈吉

大谷翔平登MLB打者排名第1　挺賈吉派怒：連大谷都會投給賈吉

【妹子緊抱也沒用】酒店經紀嗆警、扯密錄器　當場遭壓制

熱門新聞

日媒：徐若熙Live BP苦澀初登場　遭WBC日本隊打者接連安打狙擊

WBC集訓前突發意外！石井大智紅白戰傷退被擔架抬出場

快訊／台籃奇觀！　戰神傷到沒洋將聯盟特例「全本土」出賽

韋蘭德回家了！1年1300萬美元重返老虎　迎生涯第21個球季

日媒警戒台灣史上最強豪華戰力：讓日本陷入苦戰？

冬奧「最辣女將」競速滑冰奪金！　比基尼美照曝光

讀者回應

﻿

熱門新聞

1徐若熙首次Live BP遭WBC日本隊狙擊！

2WBC前出狀況！石井大智傷退被抬出場

3台籃首見　戰神傷到沒洋將特例全本土

4韋蘭德1年1300萬美元重返老虎！

5日媒警戒台灣史上最強豪華戰力：讓日本陷入苦戰？

最新新聞

1中華隊練習賽門票秒殺！13日加開

2傅玟彥百球完投　美和關鍵挑戰決勝

3即／球星合約鬧雙胞　林秉聖一審判賠攻城獅336萬

4徐若熙Live BP略顯苦澀　監督暫緩評價

5旗子哥本季最狂一扣　弗拉格怒灌惡棍

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

味全龍年度主視覺續寫紅色王朝　林襄初登場慶幸首度應援沒跳錯

古林睿煬紅白戰專心測試球種備戰經典賽　WBC用球適應中

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

黃玉霖全運會竟「提前慶祝」　0.03秒之差丟金被隊友逆轉

洋將史東沒解約「落跑」　戰神GM否認管理鬆散

黃立成現身信義威秀　記者：從陶朱隱園過來的嗎？

【永生難忘的一支籤】雙重國籍男抽中海軍陸戰隊！朋友一旁笑到黑姑

【全場最可愛】歐告醫生跟著北榮院長上台領獎　狂揮小手要發言權：到我了嗎？

【虛驚事故】車站鐵軌旁驚見「移動草叢」！　警查出原因要罰了

75歲李亞萍爆失智現況曝 　余天認「已分房睡2年」
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366