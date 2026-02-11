高中木聯／傅玟彥百球完投　美和關鍵挑戰成功一分決勝

▲柯郁翰高中首轟助威。（圖／學聯提供）

記者王真魚／綜合報導

美和高中今天（11日）在高中木棒聯賽第三階段登場，靠著高二左投傅玟彥演出生涯首次完投，加上柯郁翰敲出高中生涯首轟助威，終場以3比2擊敗東石高中，拿下第三階段首勝。

東石前一天在第三階段開胡，美和則是首度亮相，兩隊實力相當。美和2局下率先發動攻勢，靠對手失誤上壘，搭配戰術推進，林聖唯適時敲安先馳得點。4局下，柯郁翰轟出右外野陽春砲擴大領先；5局下他再敲出二壘安打，帶回第3分，美和取得3比0優勢。

投手傅玟彥也掌控戰局，前5局未被敲出安打，守備在2、3兩局演出雙殺守備相挺，力保不失分。不過6局上東石展開反攻，1出局後先獲保送，隨後內野安打加上失誤破蛋，王崎家再補上二壘安打，追成2比3。東石再靠2次四死球攻佔滿壘，關鍵時刻傅玟彥對劉光甯投出近身球，原判觸身球，美和提出電視輔助判決挑戰後改判，守住1分領先優勢，並維持到終場。

美和總教練陳耿佑表示，東石打線左打者多，因此決定由左投傅玟彥先發，「他昨天練習狀況不錯，今天投得很好，只被敲2安打，加上守備在2、3兩局雙殺幫忙，也很關鍵。」

傅玟彥此役用100球完投9局失2分，被敲2安打，送出3次三振、6次四死球，拿下勝投。他說：「今天就是攻擊好球帶，比分接近其實很緊張，但告訴自己要有自信，教練也鼓勵盡力就好。第一次完投真的很開心。」

身為排灣族的傅玟彥去年高一就報名木棒組，他坦言去年上場機會不多，今年出賽時間增加，進步明顯，「國中球速還不到130公里，高中進步很多，目前最快約137公里。」

美和在第三階段旗開得勝，董事長與校長也祭出獎金鼓勵。陳耿佑笑說，今天勝投與全壘打都有獎金，全隊還有加菜金，希望選手延續這股氣勢。