「旗子哥」本季最狂野一扣！　弗拉格爆砍27分怒灌惡棍布魯克斯

記者杜奕君／綜合報導

達拉斯獨行俠超級新秀，本季選秀狀元「旗子哥」弗拉格（Cooper Flagg）11日隨隊作客鳳凰城太陽，弗拉格持續近期火燙手感，全場砍下全隊次高27分外帶5籃板、2助攻。弗拉格更在上半場球隊一路挨打情況下，在半場結束前1分31秒，快攻面對太陽「惡棍」布魯克斯（Dillon Brooks）防守下，直接單臂重扣將球狠狠塞入籃框，弗拉格進球後都忍不住狂野怒吼慶賀。

▲獨行俠「旗子哥」弗拉格狂野一灌，進球後也忍不住怒吼慶賀。（圖／達志影像／美聯社）

獨行俠今日作客太陽主場，開賽就陷入大幅落後局面，太陽在團隊攻勢平均發揮下，首節就建立36比16的大幅領先，上半場打完也以65比48壓制獨行俠。

但獨行俠在半場終了前打出振奮士氣好球，先是獨行俠中鋒加福德（Daniel Gafford）封阻了太陽格林（Jalen Green）爆扣，隨後克里斯蒂（Max Christie）持球推進，找到了弗拉格，讓他在半場終了前1分31秒，快攻墊步單臂爆扣，讓向來以兇狠聞名的太陽「惡棍」布魯克斯都無計可施，只能成為精彩美技配角。

只見弗拉格完成此次爆扣美技後，都忍不住為自己振奮怒吼，顯然對此次進球是相當滿意。全場弗拉格也砍下27分外帶5籃板、2助攻的好表現，可惜最終球隊仍以9分之差輸球，苦吞近期8連敗。

讀者回應

﻿

