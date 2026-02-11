運動雲

文東珠傷退牽動戰局　韓媒分析對台關鍵戰先發布局

▲韓國隊文東珠。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

2026年世界棒球經典賽（WBC）即將於3月在東京巨蛋點燃戰火，中華隊與韓國隊同在C組，3月8日的台韓大戰被外界視為分組晉級關鍵戰。韓國媒體《SPORTS朝鮮》11日撰文分析，在文東珠退出後，對台關鍵戰的先發人選，極可能由元兌仁扛下重任。

由柳志炫領軍的韓國隊近期狀況不算順遂。旅美內野手金河成因在結冰路面滑倒受傷退出，原本被視為輪值核心的強投文東珠也因肩膀不適離開戰線，資深捕手崔在勳手指骨折，由金亨俊遞補。柳志炫已表態，金河成留下的空缺將由金周元頂上，整體架構大致底定。

不過，韓媒指出，真正牽動戰局的是文東珠退出後的先發調度。

韓國隊分組賽將連兩天對上日本與台灣，目標是搶下前兩名晉級美國正賽。在普遍評估日本實力完整的情況下，《SPORTS朝鮮》直言，對台之戰幾乎就是決定誰能出線的一場硬仗，勢必全力壓上。

由於WBC首輪單場投球數上限為65球，且達50球以上需休4天、30球以上需休1天，投手運用必須精算。韓媒分析，關鍵對台戰將準備2至3名具先發能力的投手接力應戰。原本先發人選在文東珠與元兌仁之間二選一，如今文東珠退場，元兌仁出線機率大幅提升。

韓媒形容，元兌仁以穩定度見長，是韓國隊先發群中「最具安定感」的投手。至於老將柳賢振則具備高度彈性，不論先發或第二任投手都可勝任，兩人可能組成「雙先發」模式，負責比賽前中段局數。至於對日本之戰，則可能交由郭斌與混血投手Dane Dunning承擔。

文東珠原本以強勁球威著稱，也能轉任中繼擴大調度彈性，如今因傷缺陣，韓國隊少了一大關鍵戰力。但從韓媒的分析來看，韓國更傾向以穩定控場的方式拆解中華隊打線。

▲▼元兌仁。（圖／三星獅粉絲團）

▲元兌仁。（圖／三星獅粉絲團）

