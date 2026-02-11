桃猿遭羅德3轟砲擊　鄭兆行談年輕球員高強度下的課題　

▲鄭兆行。（圖／記者胡冠辰攝）



記者胡冠辰／石垣島報導

樂天桃猿11日在石垣市營球場與日職羅德海洋進行交流賽第2戰，桃猿最終1比9落敗，系列賽兩隊各取1勝；二軍總教練鄭兆行賽後指出，球隊面對強投「不能這麼輕易就被解決」，點出年輕球員在高強度對抗下需強化的課題。

鄭兆行坦言，種市本戰球速快、壓制力強，但桃猿並非完全束手無策，「雖然是面對種市，但還是有摸到球，表現還不錯。」他也直言，若打擊端無法突破，戰局一面倒其實很正常，「對方的投手投得很好，如果我們在打擊方面沒有辦法突圍，比賽就會變成一面倒的情況。」

此役羅德打線長打火力明顯，鄭兆行點出關鍵在於桃猿投手的控球高度偏高，讓對手更容易掌握出棒時機，「他們打我們投手的球掌握得相當好，長打一支接一支。」他強調回去後投手群需要檢討修正，「今天投手的球路稍微偏高了一點，一旦偏高就是給對方進攻的機會，這是我們回去後要檢討的課題。」

在打擊面，鄭兆行認為「纏鬥性」是年輕球員接下來必須強化的重點；他提到，類似狀況其實前一戰也曾出現，只是因為贏球不容易被放大，「昨天的比賽也有類似的狀況，只是昨天贏球了可能比較沒被注意到，今天在輸球時，這些問題就被放大了。」

談到交流賽對年輕球員的價值，鄭兆行直言是絕佳學習機會，尤其在職棒快節奏環境下，調整速度就是競爭力；「前一場好的東西要如何延續到下一場？而不好的東西，是否能在最短的時間內修正？」他說，「職棒就是一直走、一直打，如果你調整不過來，就會被節奏帶著走。」

桃猿本戰6局下由邱勝宥、杜禹鋒連續二壘安打串聯攻勢打破鴨蛋，鄭兆行也肯定兩人表現；對於邱勝宥，他特別提到其把握機會的特質，「勝宥上場機會雖然比較少，但他每次上場都能把握住，一上場就會盡全力展現自己，做他該做的事。」

至於杜禹鋒，鄭兆行透露對方曾歷經一段迷惘期，但從秋訓、春訓一路累積信心，「選手就是要能自己從低谷中走出來，這場比賽對他來說是一個很好的開始。」

面對羅德高強度投手群，鄭兆行也直言層級確實不同，但仍看得出球員企圖心，「等級有差，但看得出來球員很想打好，只是在掌握度上還沒那麼好。」

至於投手端整體表現，他最後給予「勇於對決」的評價，「投手今天優點是沒有閃躲，勇於對決，只是對方今天掌握度真的太好，至少投手展現了對決的勇氣。」