對決羅德王牌155公里火球吞K　何品室融：不是同一層級但收穫滿滿

記者胡冠辰／石垣島報導

樂天桃猿11日在石垣市營球場與日職羅德海洋進行交流賽第2戰，面對首局羅德王牌種市篤暉強勢球威，桃猿打線遭壓制吞下2K；此役擔任開路先鋒的何品室融賽後受訪坦言，雖然遭到三振收場，但能親自對決高等級投手，「其實很開心」，並直言這次交手是他此戰最大的收穫。

何品室融表示，實際站上打擊區後，種市篤暉給他的感覺還在調整，不像原先想像的那麼誇張，但仍能明顯感受到對方功力，「球的位置、角度，不管直球或變化球都投得很漂亮，他真的是一個很好很強的選手。」

被問到種市此役是否對他投出主要武器速球與指叉球，何品室融點頭表示都有投，也因為能把這些球路親眼看過一輪而感到興奮，「雖然最後被三振，但這次對決是我今天最大的收穫。」

談到種市的球質，何品室融不諱言給出極高評價，「球質很好，他真的很強，出手速度、球速各方面都很厲害，就是一個S級投手。」他也坦率說出落差感受，「因為我們不是同一個層級的選手，所以揮空也沒辦法。」

儘管最終被三振，何品室融透露自己今天上場的目標，就是確認能否碰到對方的球，「打了3顆界外也算是有收穫，很可惜最後三振那一顆沒有打準。」

他回憶最後一球的設定原本是內角直球，因為先前連續兩顆變化球都能碰到界外，他判斷對方可能會選擇把球塞進來，「我站得比較靠近本壘板，以為他會塞內角，結果最後那一顆是走外角。」

至於是否有把對決心得分享給隊友，何品室融直言「其實沒什麼好分享的」，笑說大家還是自己去體驗最準，「我也說不出什麼，他就是很強，大家都是第一次對到這麼高等級的投手。」