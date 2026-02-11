詹皇連續21年神紀錄確定中斷　馬刺溫班亞瑪26分鐘砍40分痛宰湖人

記者杜奕君／綜合報導

洛杉磯湖人11日吞下慘痛敗仗，不僅陣中天王球星詹姆斯因左腳關節炎缺陣，確定將中斷連續21年入選聯盟年度最佳陣容的神紀錄外，「黑衫軍」馬刺王牌球星法國怪物溫班亞瑪更是火力全開，全場出賽26分6秒就狂轟40分、12籃板、2抄截，率領馬刺以136比108大勝贏球。

▲馬刺溫班亞瑪上場26分鐘就猛砍40分、12籃板，領軍痛宰湖人。（圖／達志影像／美聯社）

湖人今日主場迎戰馬刺踢館，但陣中包括左腳關節炎的詹皇、左大腿肌拉傷的唐西奇（Luka Doncic），還有左小腿傷勢的里夫斯（Austin Reaves），以及右腳踝痠痛的史馬特（Marcus Smart），還有右膝痠痛的主戰長人艾頓（Deandre Ayton）通通都沒上場，也讓球隊戰力大減。

詹姆斯由於已經是本季第18場缺席，確定無法達到角逐年度個人獎項的最低出賽數65場，過去連續21年入選年度最佳陣容的紀錄也確定正式中斷。詹皇本季平均每場仍有21.8分、5.7籃板、6.8助攻外帶1.1抄截數據表現。

開賽首節，馬刺就不留情面火力全開，溫班亞瑪首節狂砍25分，寫下1996-97賽季有正式逐球紀錄以來，馬刺隊史單節個人最高得分。也是聯盟本季至今單節第3高得分紀錄，僅次於哈登（James Harden）的27分，以及艾德華茲（Anthony Edwards）與雷納德（Kawhi Leonard）的26分。

馬刺在球隊一哥火力全開帶動下，上半場團隊命中率突破6成，溫班亞瑪在前兩節就已經進帳37分情況下，也幫助馬刺半場打完取得84比55遙遙領先。

下半場開打後，馬刺溫班亞瑪僅再拿3分就提前退場休息，比賽從第3節中、後段就逐漸成為垃圾時間，最終馬刺就以28分之差痛宰湖人。

溫班亞瑪此戰狂轟40分、12籃板、2助攻、2抄截、1阻攻，成為聯盟史上首位僅出賽26分鐘，就能轟下40分、12籃板好手。日前剛剛宣布將參與本次全明星周扣籃大賽的新秀前鋒布萊恩（Carter Bryant）則拿下16分。

慘敗的湖人方面，日前剛剛透過交易加盟的射手肯納德（Luke Kennard）有14分進帳，詹皇之子布朗尼（Bronny James）把握機會替補攻下12分、3籃板、6助攻。

▲詹姆斯確定中斷連續21年入選NBA年度最佳陣容的神紀錄。（圖／達志影像／美聯社）