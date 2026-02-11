運動雲

「中華隊史奈爾」入列！MLB日本官網點名4旅美新秀：不容忽視

▲▼Nike青棒菁英訓練營，李灝宇。（圖／記者李毓康攝）

▲李灝宇。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／綜合報導

世界棒球經典賽（WBC）各隊名單公布後，大聯盟日本官網特別撰文介紹中華隊4名效力於MLB體系的潛力新秀，並逐一分析他們在本屆賽事中的角色定位，指出這批年輕戰力將成為中華隊在C組與日本交鋒時的重要變數。

12強賽冠軍中華隊　本屆能否再掀驚奇？

中華隊本屆陣容集結在中職（CPBL）與日職（NPB）等聯盟活躍的好手，整體具備豐富國際賽經驗。曾登上大聯盟的球員包括外野手費爾柴德（Stuart Fairchild）與鄭宗哲兩人，此外，名單中仍有多名正在小聯盟拚升大聯盟的潛力新秀，日媒特別撰文點出目前在MLB體系內打拚、值得關注的中華隊年輕戰力。

龍恩（Jonathan Long）

24歲的龍恩上季獲選小熊隊小聯盟最佳球員，3A出賽140場，擊出20支全壘打，打擊率.305、上壘率.404、OPS .883。在《MLB Pipeline》一壘新秀中排名全聯盟第6，ESPN球隊新秀榜小熊第6，評價持續上升。

龍恩的母親來自台灣，文中指出，他具備平均以上的長打火力，同時擁有優秀的選球能力。上季小聯盟硬擊球率47.1%，幾乎與小熊隊鈴木誠也（48.7%）相當。此外，他將三振率控制在19.1%，並選到13.0%的保送；預計在中華隊擔任一壘或指定打擊，有機會對上日本武士隊的豪華投手群。

▲ 龍恩（Jonathon Long）爆發！獲小熊年度最佳小聯盟球員 。（圖／截自小熊官方限動）

▲ 龍恩（Jonathon Long）。（圖／截自小熊官方限動）

李灝宇

效力老虎隊的23歲李灝宇，同樣被視為頂級新秀。上季在3A出賽126場，敲14轟、22盜，打擊率.243、上壘率.342、OPS .748。《MLB Pipeline》三壘新秀排名全聯盟第3，並於休賽季進入老虎40人名單。

李灝宇的最大武器是頂尖速度。上季平均衝刺速度達每秒30英尺（約 9.14 公尺／秒），若放在大聯盟可排第8，與小惠特（Bobby Witt Jr.）、卡洛爾（Corbin Carroll）（兩人皆為美國代表）相當。

身高175公分的他具備不俗長打能力，本屆是否先發尚未明朗，有機會成為中華隊關鍵代跑武器。

▲▼Nike青棒菁英訓練營，林昱珉。（圖／記者李毓康攝）

▲林昱珉。（圖／記者李毓康攝）

林昱珉

22歲左投林昱珉在響尾蛇體系長期備受期待。2023年年僅19歲便在1A+與2A合計先發24場，防禦率3.86，每9局送出10.38次三振，迅速竄起。2024年《MLB Pipeline》球團新秀榜排名響尾蛇第4。

不過升上3A後面臨挑戰，上季23場先發防禦率6.64。四縫線速球威力不足成為問題，但變化球品質優異，滑球、變速球與曲球的揮空率皆約3成。

林昱珉國際賽經驗豐富。2024年12強賽決賽對日本先發4局無失分、僅被敲1安、送出3次三振，為中華隊奪冠立下功勞。本屆若對上日本，可能再次被委以重任。

▲林維恩火速升上2A 。（圖／截自運動家2A Midland Rockhounds 官方IG）

▲林維恩。（圖／截自運動家2A Midland Rockhounds 官方IG）

林維恩

效力運動家的20歲右投林維恩，被形容為有潛力比肩史奈爾（Blake Snell）。上季從1A升至2A，26場出賽（87局）防禦率3.72，每9局12.10次三振、2.28次保送，展現高度完成度。

他極可能躋身MLB百大新秀榜。擁有約150公里速球、犀利變速球與優秀控球能力，球團高層甚至稱他為「中華隊的史奈爾」。預計中華隊先發輪值將包括古林睿煬與徐若熙等人在日本打拚的投手，日媒推測，林維恩可能以牛棚角色登場。

大聯盟日本官網認為，中華隊雖現役大聯盟球員不多，但體系內潛力新秀實力不容忽視。隨著分組賽將與日本交手，這4名年輕球員的定位與發揮，成為觀察重點。

關鍵字： 中華隊WBCMLB新秀日本官網潛力球員2026WBC2026WBC中華隊林維恩李灝宇林昱珉「中華隊史奈爾」入列！MLB日本官網專文剖析4旅美新秀：不容忽視

