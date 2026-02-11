運動雲

大谷翔平登MLB打者排名第1　挺賈吉派怒：連大谷都會投給賈吉

▲道奇二刀流巨星大谷翔平與洋基重砲賈吉（Aaron Judge）世界大賽交鋒，當今棒球界最耀眼兩顆巨星的世紀之戰。（圖／截自MLB X）

▲大谷翔平登上MLB打者排行榜第1名，排名掀起與賈吉支持者之間的論戰（圖／截自MLB X）


記者王真魚／綜合報導

美國體育專門頻道《FOX Sports》於10日（日本時間11日）公布「2026年賽季MLB十大打者排行榜」，洛杉磯道奇隊二刀流球星大谷翔平（Shohei Ohtani）力壓紐約洋基重砲亞倫・賈吉（Aaron Judge），高居第1名，引發美國球迷熱議。

該榜單第2名為賈吉，第3名是堪薩斯皇家內野手小惠特（Bobby Witt Jr.），第4名為守護者內野手拉米瑞茲（José Ramírez），第5名則是紐約大都會外野手索托（Juan Soto）。道奇隊共有2人入選，除了排名第1的大谷外，第10名為外野手塔克（Kyle Tucker）。

FOX Sports同時在官方X（前推特）與Instagram公布排名，並以「邁向2026年MLB賽季，你會把哪些球員排進前10名？」為題；儘管大谷在投打兩端的全面性備受肯定，但此次排行榜僅限於「打者」評比，讓部分美國球迷對排名產生質疑。

不少洋基球迷對賈吉僅排名第2表達強烈不滿，留言區湧現「如果只談打擊，賈吉才是第一」、「連OPS都是賈吉比較高」、「差距很明顯」、「大谷從來沒有一個賽季在打擊上比賈吉更好」、「如果大谷能投票，他也會投給賈吉」等言論，甚至有人質疑：「塔克排第10？因為是道奇球員嗎？」

回顧2025年賽季，大谷以打者身分出賽158場，繳出打擊率.282、55支全壘打、102分打點、OPS 1.014的成績；同時以投手身分登板14場，戰績1勝1敗、防禦率2.87，最終以全票完成驚人的MVP三連霸，抱回個人生涯第4座最有價值球員獎。

賈吉則出賽152場，打擊率高達.331，轟出53支全壘打、114分打點，OPS 1.144，不僅展現恐怖長打火力，還奪下打擊王，連續第2年、近4年第3度獲選美聯MVP。

關鍵字： 大谷翔平亞倫賈吉MLB打者排名2026賽季

