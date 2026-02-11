WBC集訓前突發意外！石井大智紅白戰傷退被擔架抬出場

記者王真魚／綜合報導

入選2026年世界棒球經典賽（WBC）日本隊名單的阪神虎投手石井大智，11日在沖繩宜野座春訓紅白戰中發生意外傷退，疑似左腳受傷，被擔架抬離場外。距離14日展開的日本武士隊強化集訓僅剩數日，傷勢狀況引發外界擔憂。

石井此役登板調整，當時面對無人出局、一、二壘有人局面，被前川擊出右前安打。為了補位本壘，他全力衝向捕手身後進行掩護，卻在跑動過程中突然坐倒在地。轉播畫面顯示，他隨即露出痛苦神情。

防護員立刻衝進場內檢視狀況，石井一度無法自行起身，看台氣氛瞬間凝重；他一度按著腰部，隨後球場出動擔架，將他抬離場外，提前退場。

[廣告]請繼續往下閱讀...

這原本是石井前往宮崎參加日本隊集訓前的最後一次實戰調整，卻發生突發狀況。由於他是日本隊投手群的重要一員，能否如期投入WBC備戰，仍有待後續檢查結果出爐。





▲在工作人員協助下被擔架抬離的石井大智 。（圖／X）