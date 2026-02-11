運動雲

>

WBC集訓前突發意外！石井大智紅白戰傷退被擔架抬出場

記者王真魚／綜合報導

入選2026年世界棒球經典賽（WBC）日本隊名單的阪神虎投手石井大智，11日在沖繩宜野座春訓紅白戰中發生意外傷退，疑似左腳受傷，被擔架抬離場外。距離14日展開的日本武士隊強化集訓僅剩數日，傷勢狀況引發外界擔憂。

石井此役登板調整，當時面對無人出局、一、二壘有人局面，被前川擊出右前安打。為了補位本壘，他全力衝向捕手身後進行掩護，卻在跑動過程中突然坐倒在地。轉播畫面顯示，他隨即露出痛苦神情。

防護員立刻衝進場內檢視狀況，石井一度無法自行起身，看台氣氛瞬間凝重；他一度按著腰部，隨後球場出動擔架，將他抬離場外，提前退場。

[廣告]請繼續往下閱讀...

這原本是石井前往宮崎參加日本隊集訓前的最後一次實戰調整，卻發生突發狀況。由於他是日本隊投手群的重要一員，能否如期投入WBC備戰，仍有待後續檢查結果出爐。

▲在工作人員協助下被擔架抬離的石井大智 。（圖／X）

▲在工作人員協助下被擔架抬離的石井大智 。（圖／X）

關鍵字： 阪神虎石井大智WBC受傷春訓2026WBC2026WBC日韓

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

日媒：徐若熙Live BP苦澀初登場　遭WBC日本隊打者接連安打狙擊

日媒：徐若熙Live BP苦澀初登場　遭WBC日本隊打者接連安打狙擊

日媒警戒台灣史上最強豪華戰力：讓日本陷入苦戰？

日媒警戒台灣史上最強豪華戰力：讓日本陷入苦戰？

韋蘭德回家了！1年1300萬美元重返老虎　迎生涯第21個球季

韋蘭德回家了！1年1300萬美元重返老虎　迎生涯第21個球季

MLB公布WBC預備登錄投手名單　日本今井達也等6投入列

MLB公布WBC預備登錄投手名單　日本今井達也等6投入列

台灣28年來第一位！　19歲「花滑新星」晉級冬奧決賽

台灣28年來第一位！　19歲「花滑新星」晉級冬奧決賽

快訊／台籃奇觀！　戰神傷到沒洋將聯盟特例「全本土」出賽

快訊／台籃奇觀！　戰神傷到沒洋將聯盟特例「全本土」出賽

冬奧「最辣女將」競速滑冰奪金！　比基尼美照曝光

冬奧「最辣女將」競速滑冰奪金！　比基尼美照曝光

WBC集訓前突發意外！石井大智紅白戰傷退被擔架抬出場

WBC集訓前突發意外！石井大智紅白戰傷退被擔架抬出場

古德溫吐口水免禁賽？領航猿卡帥轟聯盟：這樣以後怎麼教小孩？

古德溫吐口水免禁賽？領航猿卡帥轟聯盟：這樣以後怎麼教小孩？

年前封關戰猿基都有傷兵　卡米諾斯、李逸驊揭兩隊過年計畫

年前封關戰猿基都有傷兵　卡米諾斯、李逸驊揭兩隊過年計畫

【烏龜咬人怎麼辦？】飼主拿布偶示範下場　本尊全程目睹嚇到落跑

熱門新聞

日媒：徐若熙Live BP苦澀初登場　遭WBC日本隊打者接連安打狙擊

日媒警戒台灣史上最強豪華戰力：讓日本陷入苦戰？

韋蘭德回家了！1年1300萬美元重返老虎　迎生涯第21個球季

MLB公布WBC預備登錄投手名單　日本今井達也等6投入列

台灣28年來第一位！　19歲「花滑新星」晉級冬奧決賽

快訊／台籃奇觀！　戰神傷到沒洋將聯盟特例「全本土」出賽

讀者回應

﻿

熱門新聞

1徐若熙首次Live BP遭WBC日本隊狙擊！

2日媒警戒台灣史上最強豪華戰力：讓日本陷入苦戰？

3韋蘭德1年1300萬美元重返老虎！

4WBC預備投手　日本今井達也等6投入列

5台灣28年來第一位！　19歲「花滑新星」晉級冬奧決賽

最新新聞

1WBC倒數！中市府為經典賽直播暖身

2味全龍與韓職LG雙子簽訂年度合作協議

3詹皇21年紀錄中斷　溫班亞瑪砍40痛宰湖人

4樂天桃猿「韓籍三本柱」相約新賽季

5高野光海單場雙響羅德9比1痛擊桃猿

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

味全龍年度主視覺續寫紅色王朝　林襄初登場慶幸首度應援沒跳錯

古林睿煬紅白戰專心測試球種備戰經典賽　WBC用球適應中

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

黃玉霖全運會竟「提前慶祝」　0.03秒之差丟金被隊友逆轉

洋將史東沒解約「落跑」　戰神GM否認管理鬆散

黃立成現身信義威秀　記者：從陶朱隱園過來的嗎？

【永生難忘的一支籤】雙重國籍男抽中海軍陸戰隊！朋友一旁笑到黑姑

【全場最可愛】歐告醫生跟著北榮院長上台領獎　狂揮小手要發言權：到我了嗎？

【虛驚事故】車站鐵軌旁驚見「移動草叢」！　警查出原因要罰了

【魔法部不管了？】舞台上直接印鈔票！　印鈔機印出滿滿大仙鈔
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366