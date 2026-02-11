日媒：徐若熙Live BP苦澀初登場　遭WBC日本隊打者接連安打狙擊

▲徐若熙。（圖／截自福岡軟銀鷹官方IG）



記者王真魚／綜合報導

福岡軟銀鷹11日於宮崎春訓進行實戰投打練習（Live BP），新加盟的「龍之子」徐若熙首度與打者對決，面對8名打者被敲出4支安打。日媒以「台灣至寶Live BP苦澀初登場」為題報導，形容這場初登板是一次「ほろ苦デビュー（略帶苦澀的首秀）」。

徐若熙先讓首名打者柳町達擊出中外野飛球出局，不過隨後遭到日本代表隊打者牧原大成、近藤健介連續安打。正木智也擊出穿越左中間的二壘安打，井上朋也則逮中第一球送往中外野形成安打，讓他露出苦笑。

日媒在標題中更直接點出：「『台灣至寶』軟銀徐若熙實戰打擊練習（Live BP）苦澀初登場，遭WBC日本武士隊選手連續安打、被正木擊出二壘打。」

值得一提的是，味全龍總教練葉君璋一行人昨日已抵達宮崎，此行依照球隊規劃前往參訪軟銀鷹春訓基地，同時與對方洽談未來交流計畫。正好今天在現場目睹徐若熙赴日後首次Live BP登板。

這是徐若熙加盟後首次實戰形式對決打者，雖然過程有些辛苦，但春訓重點仍在調整節奏與投球內容。

WBC中華隊首戰（5日）將對上澳洲，首戰搶勝意義重大，徐若熙被視為極可能掛帥先發的人選。葉君璋日前受訪時也大膽預測，由他扛下對澳洲首戰先發的機率相當高。