第3年份的黃金甲到手　盧峻翔生涯首次單月MVP「3連霸」

▲生涯首次，盧峻翔完成PLG職籃單月MVP的3連霸。（圖／PLG提供）

記者杜奕君／綜合報導

在PLG職籃已經無對手了！桃園璞園領航猿「夜王」盧峻翔，11日再度經聯盟宣布，獲得2025-26賽季1月份MVP殊榮，除了拿下生涯首次單月最有價值球員3連霸外，也確定獲得第3年份的聯盟贊助補給品「黃金甲」，可說是另類大豐收。

PLG職籃11日公布2025-26球季1月最有價值球員，桃園璞園領航猿的盧峻翔再次表現優異，繳出單月場均19.6分、3.6籃板、4.4助攻的成績單，幫助領航猿1月打出「7戰6勝」持續穩居聯盟第一，盧峻翔也因此生涯第9次獲選單月最有價值球員，同時也是生涯首次單月最有價值球員3連霸。

本季開季至今，盧峻翔持續保持火燙手感，其中在1月13日對上洋基工程的比賽，他展現旺盛的攻擊企圖心，單場砍下生涯新高的43分，成為PLG歷史上首位例行賽總得分突破2000分的球員，締造個人與聯盟雙重里程碑。

同時盧峻翔也在1月帶領球隊打出6勝1敗的成績，幫助領航猿拿下例行賽11連勝創下聯盟新紀錄。盧峻翔亮眼的表現，讓他在單月最有價值球員投票中，20張選票（包含2張球迷選票）中拿到18張第1名的5分、以總分96分獲選1月最有價值球員。

關鍵字： 盧峻翔領航猿單月MVP台籃

