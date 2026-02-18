台灣棒球還在「進化」！2026WBC彭政閔盼球員、球迷一起延續熱潮

▲中信兄弟二軍總教練兼任農場主管彭政閔受訪，談12強奪冠後台灣棒球如何在更高強度賽事中持續接棒、延續進化。（圖／ETtoday）

記者王真魚／專訪

台灣棒球近年在國際舞台持續累積成果，整體競爭力明顯提升。中信兄弟二軍總教練兼任農場主管彭政閔受訪指出，台灣逐步縮短與世界的距離，並非單一世代的突破，而是制度、訓練觀念與整體環境長期同步進化的結果。適逢中國信託成立60周年，他也從基層養成與實務角度，談企業長期投入對台灣棒球發展所扮演的關鍵角色。

領頭羊效應：中國信託入主後的環境進化與轉變

12強賽奪冠後，台灣棒球站上世界頂端，也掀起一股「大巨蛋熱潮」。回顧這段從低潮走向榮景的歷程，身為教練團成員的彭政閔感慨表示，台灣棒球能有今日成果，並非一人之功，而是來自球迷、球員、教練，以及如中國信託等企業體系長期投入資源與堅持，才逐步累積而成。

彭政閔指出，自中國信託2013年接手兄弟象後，不僅延續職棒火種，也以穩定的企業資源帶動整體環境「進化」。長年以來，台灣棒球常被放在「日式或美式」體系之間討論，他認為真正的關鍵並非選邊站，而是如何融合。他回顧，中信接手後逐步導入不同國際訓練思維，從日式的紀律與細膩，到美式的科學化與數據應用，「實際接觸後會發現，美式在細節上並不輸日式。」更重要的是，球團並非單純複製任何模式，而是在實務中持續修正與調整，目的在於找出最適合台灣選手的養成方式。

彭政閔也觀察到，從2015年起球團積極認養並興建硬體設施（如中國信託公益園區基地），到實質帶動球員薪資福利提升，這股積極經營的能量不僅改善了自家球員素質，更發揮了領頭羊的作用，促使其他球團相繼跟進，投入更多資源優化環境。在良性競爭下，台灣職棒水準持續提升，逐步縮短與世界強權的距離。

▲彭政閔指出，台灣縮短與世界差距不是一夕爆發，而是制度、訓練觀念與環境長期同步「進步、成長」的累積。（圖／ETtoday）



不懼失敗的空間：中信農場的心態養成課

身為農場主管，彭政閔每天面對的是尚未站上鎂光燈的年輕選手。他坦言，養成過程中最困難的往往不是技術，而是心態。「台灣選手服從性高，但相對不敢嘗試。」因此在中信農場體系中，他最常傳達的訊息只有一個：不要害怕失敗。「失敗，才知道自己要改什麼。」他認為，二軍與農場的價值不在於立刻產出成果，而是提供一個可以嘗試、可以犯錯、可以學習的環境，而這樣的空間，正是長期投入才能建立的基礎。

彭政閔也深刻體會到系統資源的重要性。他指出，在球團全力支持下，訓練模式已全面進入數據化時代，透過數據呈現與分析工具，球員能更清楚掌握自身狀態與調整方向。「中職投、打、守的水準越來越齊平，這也減少了球員面對國際高強度比賽時的陌生感。」他認為，球團提供的不只是出國見習的機會，更是一種鼓勵選手踏出舒適圈、建立心理素質的支持，期望能將「一次性勝利」轉化為「長久強權」。

▲中國信託公益園區基地一景；彭政閔提到球團投入硬體與資源，帶動職棒環境升級，讓養成體系更完整。 。（圖／ETtoday）

關鍵推手：低潮時的堅定入主，成就大巨蛋時代的榮景

從早年假球陰霾、觀眾寥寥無幾的低潮，到如今場場爆滿，甚至在大巨蛋吸引四萬人進場，彭政閔感觸良多，直言這樣的轉變並非單一角色的功勞。「這是很多熱愛棒球的人共同堅持的成果，」彭政閔強調，政府支持、選手自律、教練傳承、球迷不離不棄，以及媒體持續關注，共同撐起了這個環境。在這段轉型過程中，選擇在低潮時入主、並長期穩定投入資源的企業，也扮演了關鍵角色。他認為，大巨蛋的落成不僅是硬體升級，更是「棒球強權的指標」，象徵台灣棒球環境的成熟。正因有企業持續深耕，將資源投入現有戰力與農場養成，改善球員待遇並接軌國際數據系統，台灣棒球才能有底氣突破低潮，迎向新階段。

堅持守護台灣國球

適逢中國信託成立60周年，彭政閔強調，企業長期投入是台灣棒球發展中不可或缺的一環。正是因為有願意在低潮時選擇「堅持」的企業與一群人，台灣棒球才能從艱困經營走到萬人共享榮耀的時刻。站在大巨蛋的紅土上，台灣棒球正朝下一個更成熟、也更具競爭力的甲子邁進。