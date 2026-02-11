湖人中鋒海耶斯糗了！　推倒巫師吉祥物慘被操偶師開告

▲被湖人中鋒海耶斯惡意推倒，巫師吉祥物G-Wiz操偶師提告。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

洛杉磯湖人中鋒海耶斯（Jaxson Hayes）糗大了！日前他在對上華盛頓巫師客場之戰，竟然因為巫師吉祥物「G-Wiz」踩到他的腳，而抓狂將吉祥物直接重重推倒在地，11日傳出，該吉祥物的操偶師已經正式對海耶斯提起告訴。

先前海耶斯因為情緒失控，直接怒推巫師吉祥物倒地，聯盟最終對他處以禁賽1場的處分，但該名吉祥物操偶師今日傳出正式對海耶斯提起告訴，且聘用的律師麥考伊（Waukenn McCoy），正是先前海耶斯前女友詹莫拉（Sofia Jamora）控訴海耶斯家暴時，所聘用的律師。

[廣告]請繼續往下閱讀...

值得一提的是，當時海耶斯被控訴家暴後，聯盟並未給予海耶斯任何處分。在2021年時，海耶斯由於家暴糾紛，在當時與前往處理的員警發生激烈衝突，當時警方甚至使用了「電擊槍」將海耶斯制服。

最終海耶斯被指控12項罪名，但獲得3年緩刑，另外還需服義務勞動，以及參與家暴防治課程，但此次他再度出現怒推吉祥物事件，情緒控管問題再次浮上檯面。

▲湖人海耶斯情緒控管問題再度浮上檯面。（圖／達志影像／美聯社）